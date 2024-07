Depois da pole e da vitória na etapa Endurance em Estoril na semana passada, Werner Neugebauer teve experiências diferentes no circuito português neste final de semana.

Em duas corridas válidas pelo campeonato Sprint da Porsche Cup Brasil, o gaúcho teve que abandonar a primeira prova após um toque a poucas voltas do final na primeira corrida, no sábado (29), e teve que largar da penúltima fila para a corrida deste domingo (30). O piloto da Mahrte Racing Team escalou 22 posições para terminar na nona colocação e salvar pontos para o campeonato.

Com os resultados deste fim de semana, Neugebauer soma142 pontos e é o quarto colocado no campeonato.

“Um fim de semana que não foi bom para nós depois do resultado da primeira corrida. Largamos hoje com a intenção de ir o mais para frente possível, mas foi uma corrida com muito safety car. Ainda assim consegui escalar 22 posições para salvar pontos para o campeonato em quatro ou cinco voltas. Um resultado amargo para o campeonato, mas que ainda conseguimos salvar pontos para o campeonato”, avaliou o piloto que ficou fora do pódio pela primeira vez na temporada.

A próxima etapa do campeonato Sprint está marcada para o mês de agosto em Interlagos, onde o formato de disputa do campeonato sofre uma alteração. Entrando na reta final da temporada, as etapas terão classificações para as duas corridas, sem a tradicional inversão do grid. Assim, as provas passam a ter pontuação cheia.

