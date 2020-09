Porsche Cup: Massa lamenta perda de “bons décimos” em quali, mas mantém otimismo para prova

A maior atração da etapa inaugural da Porsche Cup Brasil no Velocitta é, certamente, Felipe Massa. O ex-piloto da F1 faz a sua estreia na categoria dos carros de competição mais vendidos do mundo ao lado de Lico Kaesemodel.

Nesta sexta-feira (18), aconteceu o treino que definiu o grid de largada da prova de 300 km deste sábado, às 10h, com o tempo oficial de cada carro saindo da média dos melhores tempos de volta de cada tripulante. Ao final, Massa e Lico começarão a corrida na terceira posição.

Depois do treino, Massa comentou como se saiu.

“A classificação acabou um grudado no outro, a diferença entre os carros é muito pequena”, disse Massa. “Acabei fazendo uma boa volta até a última curva, mas perdi alguns bons décimos ali, que talvez tenha me tirado algumas posições no meu grupo, mas acho que no final foi uma boa volta e acabamos somando o terceiro lugar. Vamos tentar fazer uma boa corrida e tentar tirar o melhor desse aprendizado. Foi bacana, mas vamos para cima amanhã na corrida.”

Você poderá acompanhar a etapa do Velocitta da Porsche Cup Endurance às 10h deste sábado, ao vivo no Motorsport.com.

Veja como foi o treino

