Porsche Cup: Zonta exalta "ano abençoado” e traça estratégia para corrida de sábado

Aos 44 anos, Ricardo Zonta vem tendo uma das melhores fases da carreira, se destacando tanto na Stock Car, Endurance Brasil e agora também na Porsche Cup.

Ao lado de Werner Neugebauer, o paranaense ajudou colocar a Shell na pole position da corrida de 300 km eu será realizada neste sábado e que vai abrir a temporada de Endurance da Porsche Cup Brasil.

Após o feito, Zonta falou da importância de ter conquistado a pole position no Velocitta.

“É muito importante a pole aqui, a temperatura está muito alta e você correndo atrás dos outros carro aumenta ainda mais o risco de um superaquecimento então largando na pole você tem uma refrigeração melhor do motor, freios e isso é muito importante para uma corrida de longa duração.”

Zonta também falou sobre a estratégia a ser empregada na corrida: “A gente sabe que é uma corrida longa, são quatro stints e três pit stops e a estratégia faz muita diferença. Então amanhã é focar, ver quem é que vai largar e focar na corrida. O importante é terminar bem e brigar pela vitória se for possível. A gente tem um carro muito estável e constante, conseguimos melhorar bem o carro então essa é a estratégia.”

“O maior fator são as bandeiras amarelas, safety car. Se tiver pode determinar as mudanças da estratégia, em situação normal cada um correria metade da prova mas se tiver algum safety car vamos ter que mudar a estratégia na hora e tomar decisão no decorrer da corrida.”

E complementou comentando a atual fase na carreira: “Graças a Deus está sendo um ano ótimo, uma benção pra mim. Estamos com uma experiência boa e o pessoal daqui (na Porsche Cup) brincaram que não tinha Toyota, que todos os carros são iguais. Isso mostrou que a gente tem a capacidade e experiência para brigar por poles e vitórias, no Endurance (Endurance Brasil) também foi muito legal o resultado que a gente teve. Aqui é um ano pra gente buscar tudo o que a gente plantou, um ano das vitórias”.

Veja como foi o treino de classificação da Porsche Cup no Velocitta

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?