Porsche Cup Endurance: Confira o que disseram os principais pilotos após quali no Velocitta

Nesta sexta-feira aconteceu os treinos de classificação da Porsche Cup Endurance, tanto na categoria Carrera Cup como na GT3 Cup.

Na divisão que tem os carros de motor 4.0, a dupla Ricardo Zonta e Werner Neugebauer levaram a melhor, enquanto Rafael Suzuki e Lucas Salles sairão na frente com os carros de motor 3.8.

Confira abaixo o que outros personagens falaram após a sessão:

Miguel Paludo – 5º lugar Carrera Cup

“O sol saiu uns 20 minutos antes. A pista perdeu um pouco de aderência com isso. Tenho que agradecer a equipe pelo ajuste do carro. Mudamos completamente o ajuste do carro de ontem para hoje e conseguimos um bom resultado nessa primeira passagem. Porém, o mais importante é a vitória amanhã na corrida.”

Guilherme Salas – 2º lugar Carrera Cup

“A classificação dessa etapa foi muito boa. Estamos confiantes para amanhã. A corrida é muito longa, vamos ter que ser inteligentes na economia do equipamento. A temperatura vai ser um grande fator na corrida amanhã. Eu e o Pedrinho já andamos juntos há mais de um ano. Somos grandes amigos fora das pistas, o que facilita dentro do carro. Torcemos para uma largada muito boa amanhã e que nossa estratégia seja vencedora depois dos 300km”

Enzo Elias – 2º lugar GT3 Cup

“Estamos com as expectativas altas para a corrida de amanhã. Infelizmente tivemos um contratempo no quali do Urubatan que não permitiu com que ele usasse os pneus do jeito que ele precisava. Mesmo assim, ele conseguiu me deixar em uma posição muito confortável para a minha tomada de tempo, estamos muito contentes com o resultado de hoje. Não é nada mal sair da segunda colocação, a corrida é muito longa amanhã e eu garanto que nós temos ritmo o suficiente para brigar pela vitória ao final do dia.”

Georgios Frangoulis – 3º lugar GT3 Cup

“Estava preocupado com esse quali. Tivemos muitas dificuldades ao longo do final de semana com o carro. Consegui virar algumas voltas bem rápidas que inclusive me surpreenderam. O Gaetano representou muito na volta dele. P3 na geral e pole na categoria. Não dava para ser melhor. Agora é concentrar para a prova, que é muito longa. No final, tudo vai ser mais gostoso se conseguirmos subir ao lugar mais alto do pódio”

Nelsinho Piquet – 6º lugar Carrera Cup

“Eu esperava um quali melhor. Tivemos bons tempos nos treinos, mas a pista mudou muito para o quali e não conseguimos encaixar o setup com o que tínhamos do treino onde a pista estava mais quente. Não conseguimos adaptar o melhor do carro para o momento da pista. Se você não acerta a volta rápida no quali acontece isso mesmo. Agora precisamos trabalhar para melhorar na corrida e para as próximas etapas.”

Nelsinho Monteiro – 8º lugar GT3 Cup

"A gente veio treinando e fazendo algumas opções de ajuste no carro até acharmos um setup que nós nos acostumamos bem. Fizemos dois setups, um para a classificação e outro para a corrida. No classificatório, nós simulamos no treino opcional e saímos agora, o Nelsinho Marcondes fez uma baita volta ali, depois eu saí e também consegui encaixar uma volta legal, e a nossa média ficou boa para garantir o p1 na nossa categoria. Estou muito satisfeito com isso."

Nelsinho Marcondes - 8º lugar GT3 Cup

"Encaixei uma volta boa na classificação, mas o Nelsinho fez uma voltaça que nos deixou na pole da Trophy, em quarto na GT3, na qual tem muitos profissionais, estamos muito felizes com o resultado. Para a estratégia amanhã, estamos seguros com o acerto do carro, está confortável para nós. É ter um bom ritmo, não cometer erros, e ver o que acontece."

