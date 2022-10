Porsche Cup: Mello celebra pole “emocional” em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

No domingo, a corrida da Carrera Cup que fecha a etapa Sprint da Porsche Cup Brasil em Goiânia terá Rodrigo Mello na pole position. O piloto paulista conseguiu um bom tempo logo no início da sessão que o deixou tranquilo na frente, mesmo com um erro que comprometeu o fim de sua sessão.

Em entrevista ao Motorsport.com, Mello disse que sabia da velocidade do carro, apesar do resultado do treino de sexta não ter demonstrado isso.

“Eu sabia que estava rápido. No treino livre de ontem, o tempo que eu fiz não demonstrava minha velocidade real, porque a pista estava um sabão e eu acabei sendo conservador, por saber que tinha velocidade”.

“Mas surpreendeu, não achei que tinha tempo para a pole. No primeiro quali eu fiquei em terceiro, mas eu vi que tinha como melhorar um pouco no miolo da pista. Fui para o segundo quali muito focado, tentando fazer o mesmo e melhorando naquela parte. E aí veio tempo”.

Com boa parte das atividades de sexta ocorrendo com pista molhada ou úmida, os treinos da quinta-feira ganharam ainda mais importância, por ter sido o único contato dos pilotos com o traçado seco antes da classificação.

“O ajuste que fizemos hoje é muito próximo do que tínhamos na quinta. Deu para aproveitar bem, por mais que a pista não estivesse tão quente quanto lá. Mas na quinta eu saí com pneus velhos, então não sabia como o carro reagiria com pneus novos”.

Após a conquista da pole, Mello ficou visivelmente emocionado, e o piloto explicou o motivo: “Eu falo: não sou piloto profissional. Sou um advogado, que vive disso e ama isso. Mas eu também amo o automobilismo”.

“Comecei isso como um hobby, que foi ganhando cada vez mais relevância na minha vida. Eu estou na décima temporada, e eu comecei na categoria mais de baixo e fui subindo até chegar ao topo”.

“E, de vez em quando, você passa por alguns momentos difíceis na vida, coisas complicadas, e a gente tem que focar no momento, naquilo que se gosta, confiar em si, e foi isso que eu fiz hoje. Eu tentei abstrair de todas as situações que eu estou vivendo, focando nisso que eu amo, e o resultado veio. Então foi uma descarga emocional muito grande para mim”.

Veja como foi a classificação da Porsche Cup para a etapa de Goiânia da Sprint:

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music