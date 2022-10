Carregar reprodutor de áudio

Werner Neugebauer é o pole position da primeira corrida da Carrera Cup da etapa Sprint da Porsche Cup em Goiânia. O piloto superou rivais de peso para garantir a posição de honra da prova deste sábado, e diz estar pronto para lutar pela vitória.

Ele destacou a importância da preparação correta do seu 992 nesse processo: “Já tínhamos preparado o carro ontem e hoje tivemos que executar. A diferença hoje foi a temperatura”.

“A pista está bem mais quente do que ontem. Fizemos um bom treino ontem e sabíamos onde que era preciso melhorar. Agora só precisamos transformar isso para a pista seca para lutar pela pole”.

Com a chuva dominando a sexta-feira, os treinos de quinta, feitos com pista seca, tiveram um papel importante nesse processo, mas com uma diferença-chave que poderia desequilibrar toda a preparação do carro.

“[O treino de quinta ]Ajuda, sem dúvidas. Mas quinta foi o dia mais quente do fim de semana até agora, e a gente acabou usando pneus velhos, por conta da etapa da Argentina. Então foi bom, mas a sexta foi mais importante, por usar pneus novos, entendendo melhor como seria na classificação”.

Mesmo com a previsão do tempo para a hora da corrida ainda incerta, Neugebauer não se abala, tendo apenas um objetivo: “Independente do que vier eu vou correr atrás da vitória”.

Veja como foi a classificação da Porsche Cup para a etapa de Goiânia da Sprint:

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music