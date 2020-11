Na Carrera Sport a disputa pelo título de 2020 está acirrada, com três pilotos separados por apenas seis pontos. Rodrigo Mello lidera com 80 pontos, Maurizio Billi tem 78 e Rodolfo Toni 74. Tudo pode acontecer na Sport, e o campeão só será conhecido após a terceira bandeira quadriculada do final de semana da Porsche Cup em Interlagos, na tarde de sábado.

Após os treinos opcionais realizados na tarde desta quinta-feira o Motorsport.com falou com exclusividade com os três postulantes ao título.

Rodrigo Mello, campeão da GT3 Cup em 2019, ressaltou a importância de estar com a cabeça tranquila para conseguir os resultados necessários neste fim de semana.

“Eu estou muito tranquilo, com a sensação de que fiz tudo que pude ao longo da temporada. Eu estou sossegado, vou dar meu melhor, sei que depende de mim e da minha cabeça acima de qualquer coisa".

"Não tem muito mais o que melhorar em relação a guiada, o que já sei eu já sei, preciso executar na pista e por isso a cabeça precisa estar tranquila. Se der a gente corre pro abraço e seria muito bom ganhar o título como no ano passado.”

Vice-líder sem os descartes, Maurizio Billi ressaltou a importância de classificar bem para conseguir superar os adversários.

“Pra vencer a disputa eu preciso chegar na frente dos dois [Rodolfo Toni e Rodrigo Mello], agora vamos ver hoje que vou testar alguns acertos diferentes e acho muito muito importante conseguir uma boa posição de largada amanhã.”

Rodolfo Toni, terceiro colocado na tabela de classificação, mas líder considerado os descartes disse estar confiante para a disputa do título em Interlagos.

“Estou bastante confiante, Interlagos é seguramente a pista que eu melhor me dou bem e também estou bastante confiante. O campeonato está super embolado, se acabasse hoje, com descarte, eu seria o campeão empatado em pontos com o Mello, mas com uma vitória a mais.”

“Sou o que mais venceu provas da categoria então estou confiante, preciso chegar na frente do Billi e do Mello pra ser campeão, então eu preciso fazer a lição de casa e torcer pra tudo correr bem. Eestou com bastante velocidade, ritmo e é um final de semana pra sair daqui consagrando a temporada.”

O Motorsport.com transmite ao vivo os treinos classificatórios e as provas da Porsche Cup nesta sexta-feira a partir das 13h10min.

