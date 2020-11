Interlagos recebe neste final de semana a Porsche Cup para a disputa da rodada tripla que definirá os campeões da Sprint em 2020. A última rodada da temporada coloca em disputa 64 pontos, colocando fogo na luta pelo título da categoria GT3 Cup.

Nelson Marcondes (156) lidera com alguma margem sobre Nelson Monteiro (128). E os pilotos que protagonizaram algumas das principais disputas da temporada da Sprint, mas uniram forças nas provas do Endurance, decidem quem acaba como campeão da Sprint. Zeca Feffer (122) ainda sonha com o título, mas depende de uma combinação de resultados.

Marcondes tem as duas mãos no título da GT3 Sport desde Goiânia. Ele não pode mais ser alcançado pelos seus adversários da classe. Ele sequer precisa largar para confirmar o título, mas, caso receba bandeiras pretas em Interlagos, isso implica mudança nos resultados descartados e consequentemente risco de perda do título –uma vez que desclassificações não são passíveis de descarte.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Nelson Marcondes falou sobre como fica a cabeça do piloto sabendo que para vencer o campeonato da GT3 Cup basta chegar em quinto lugar nas três provas do final de semana.

“Engraçado porque pensando que eu dependo só dos meus próprios resultados eu estou me sentindo mais pressionado do que nunca. Pra variar eu acabei tendo um pouco mais de dificuldade nos treinos de quinta-feira e hoje está difícil achar o caminho do acerto. Mas estou confiante, preciso de três quintos lugares, estou esperançoso, mas não vai ser fácil”.

Nelson Monteiro, parceiro de Marcondes nas provas da Endurance e rival na disputa do título da GT3 Cup relembrou o começo da parceira nas provas de longa duração e falou sobre como está se preparando para disputa do título neste final de semana

“O Marcondes acabou sendo enquadrado na categoria Sport, que não é a categoria minha e o fato é que ele teve um desempenho impressionante e acabou entrando na disputa da GT3. Aí quando fomos montar as duplas da Endurance eu não sabia ainda com quem iria correr e ele acabou fazendo um jantar e cogitou a possibilidade de montarmos uma dupla".

"Aí nós que já éramos colegas acabamos ficando bem mais próximo após e agora estamos aí, na Endurance a gente comemora junto, vemos telemetria e etc. Mas fica mais complicado a hora que você vem pra Sprint correr com ele".

"Ele é um cara que sabe o que eu faço porque a telemetria não mente, e eu sei o que ele faz. Mas na hora da Sprint todo mundo quer ganhar e ser o campeão da temporada.”

“Ele tem uma vantagem contra mim e eu vou para a final tranquilo, eu vou pra ganhar, marcar pontos para que eu possa levar o título e tenho que torcer pra algum tropeço dele pois se chegarmos próximos ele vai levar.”

“Hoje fizemos as primeiras atividades e eu já entrei na casa dos '39' e ele ainda não, eu e o Alan Hellmeister conseguimos um bom ajuste do carro hoje, a rivalidade faz parte do jogo, hoje estamos aqui lutando pelo título e na próxima etapa estaremos juntos na Endurance, é algo interessante.”

O Motorsport.com transmite ao vivo os treinos classificatórios e as provas da Porsche Cup nesta sexta-feira a partir das 13h10min.

