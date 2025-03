A Porsche Cup Brasil encerrou o sábado no Velocitta com a classificação da Sprint Trophy, sua classe escola. Mesmo perdendo a melhor volta por cruzar a linha branca de saída dos boxes, Neto Carloni ficou com a pole.

O piloto do carro #111 ficou com um tempo de 01min33s900, 0s200 à frente de Pedro Vilela, melhor colocado da subdivisão Sport. Denis Ferrer foi o terceiro. A skatista Letícia Bufoni foi a sétima, enquanto o cantor Lucas Lucco foi o 10º.

A Porsche Cup volta ao Velocitta neste domingo para as últimas corridas da primeira etapa da temporada 2025. Às 9h45 tem a corrida da Sprint Trophy, enquanto as corridas 2 da Carrera Cup e da Sprint Challenge começam a partir das 14h com transmissão ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado da classificação da Sprint Trophy no Velocitta:

1 - Neto Carloni (Sprint Trophy)

2 - Pedro Villela (Sprint Trophy Sport)

3 - Denis Ferrer (Sprint Trophy)

4 - Neto Heil (Sprint Trophy)

5 - Sergio Laurentys (Sprint Trophy Sport)

6 - Nicholas Garfinkel (Sprint Trophy Sport)

7 - Leticia Bufoni (Sprint Trophy)

8 - Gustavo Costa (Sprint Trophy)

9 - Gabriel Guper (Sprint Trophy Sport)

10 - Lucas Lucco (Sprint Trophy)

11 - Luis Eduardo Lopes (Sprint Trophy Sport)

12 - Fabricio Simões (Sprint Trophy)

13 - Eldo Umbelino (Sprint Trophy Sport)

14 - Guilherme Figueiredo (Sprint Trophy Sport)

15 - Adriano Valverde (Sprint Trophy Sport)

16 - Paulo Reales (Sprint Trophy Sport)

17 - Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)

18 - Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)

