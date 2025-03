A classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil encerrou seu sábado no Velocitta com uma movimentada corrida 1 da primeira etapa da temporada 2025. E com uma prova finalizada sob SC, Gerson Campos se aproveitou de um erro do pole Leonardo Herrmann para vencer. Caio Chaves foi o segundo colocado.

Terceiro, Mario DeLara foi o vencedor entre os pilotos da Sport, enquanto Daniel Neumann levou a melhor na Rookie, terminando em nono.

Em uma largada muito disputada, Locatelli deu o bote em Herrmann para assumir a ponta, enquanto Campos perdia um pouco de contato após espalhar na primeira curva. Mas, antes mesmo do começo da segunda volta, Herrmann já havia devolvido, retomando a liderança da prova. Locatelli vinha em segundo, sendo o melhor da Sport, com Campos, Chaves e DeLara fechando o top 5. Neumann era o melhor dos Rookies, em nono.

Com a prova se aproximando dos dez minutos transcorridos, Herrmann já abria 2s para o novo segundo colocado, Campos, enquanto Chaves era o terceiro. DeLara assumia a liderança da Sport, com Locatelli caindo para quinto. A principal disputa do momento era de Rabelo e Castro pela sétima posição, com os dois logo à frente do líder da Rookie, Neumann.

Aos poucos, Campos passou a imprimir um ritmo melhor, reduzindo a vantagem de Herrmann para menos de 1s a 10min do fim. Chaves ficava a 7s dos dois líderes, com o líder da Sport, DeLara, em quarto e Roque sendo o novo quinto colocado após Locatelli rodar sozinho. Isso promovia o líder da Rookie, Neumann, para oitavo.

Um erro de Herrmann na entrada da reta principal permitiu que Campos baixasse a diferença para 0s4 a 6min do fim. E, logo na sequência, o líder da prova acabou rodando sozinho no setor intermediário da pista, entregando a ponta para Campos. Herrmann acabou voltando em quinto.

Mas, segundos depois, o SC precisou ser acionado por conta de um acidente entre Markenson Marques e José Moura Neto. Marques tentou jogar seu carro para a direita, na trajetória ideal, sem ver o outro carro, levando a um toque forte entre eles.

Devido à extensão dos danos do acidente, a prova seguiu sob SC até o fim. Com isso, Gerson Campos foi o vencedor, com Caio Chaves em segundo. Terceiro colocado, Mario DeLara foi o vencedor da Sport, com Matheus Roque em quarto e Leonardo Herrmann fechando o top 5. Em nono, Daniel Neumann garantiu a vitória da Rookie.

A Porsche Cup volta ao Velocitta neste domingo para as últimas corridas da primeira etapa da temporada 2025. Às 9h45 tem a corrida da Sprint Trophy, enquanto as corridas 2 da Carrera Cup e da Sprint Challenge começam a partir das 14h com transmissão ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado da corrida 1 da Porsche Sprint Challenge no Velocitta:

1 - Gerson Campos (Sprint Challenge)

2 - Caio Chaves (Sprint Challenge)

3 - Mario de Lara (Sprint Challenge Sport)

4 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

5 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)

6 - Caio Castro (Sprint Challenge)

7 - Cecilia Rabelo (Sprint Challenge Sport)

8 - Sadak Leite (Sprint Challenge)

9 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)

10 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)

11 - William Araujo (Sprint Challenge Rookie)

12 - Andre Gaidzinski (Sprint Challenge Sport)

13 - Claudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

14 - Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)

15 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)

16 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

17 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)

18 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)

19 - George Filho (Sprint Challenge Sport)

ABANDONARAM

José Moura Neto (Sprint Challenge Rookie)

Markenson Marques (Sprint Challenge Sport) - EXCLUÍDO DA PROVA PELOS COMISSÁRIOS

Quali da CHINA: PIASTRI BATE RUSSELL E É POLE! Norris 3º. Bortoleto À FRENTE de Lawson

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!