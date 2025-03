Vencedor da corrida 1 da classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil neste sábado no Velocitta, Chris Hahn conseguiu evitar o caos que marcou a corrida, com diversos pilotos sofrendo com estouros de pneus, incluindo seu principal rival na prova, o pole Marçal Müller.

Largando em terceiro, Hahn foi para segundo, atrás de Müller e logo os dois se desgarraram dos demais. Em uma corrida própria, Hahn pressionava o pole, até que o piloto catarinense se tornou uma das várias vítimas dos estouros de pneus que marcaram a prova, promovendo Hahn para uma vitória tranquila neste sábado,

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock da Porsche Cup no Velocitta, Hahn falou que adotou a cautela como estratégia para ter um bom resultado na corrida de hoje.

"Fui bem cauteloso na classificação e pensei em fazer o mesmo na corrida. Então não saí com a pressão [de pneu] muito baixa, resolvemos não arriscar, pensando a longo prazo, no campeonato. E isso fez diferença, logo de cara. Eu e o Marçal [Müller] fomos abrindo, e eu mantinha uma pressão nele".

"Não sei o que ele fez, se passou em cima de alguma zebra, se estava com a pressão baixa. Ele teve a quebra, eu passei ele, e aí foi só trazer pra casa. Cheguei a estar liderando com 10s [de vantagem] em um determinado ponto. Estou muito feliz com esse resultado, mostrando o ritmo que a gente vai emplacar durante a temporada, e na próxima etapa, que é aqui de novo. Estamos muito bem".

Com a inversão de sete posições no grid, Hahn mantém ainda a cautela sobre qual o objetivo para a corrida deste domingo.

"O pódio aqui é para os cinco primeiros colocados. Então, com certeza. O top 3 já é mais arriscado, não dá para prever o que pode acontecer. Isso vai ser decidido na corrida, mas espero que sim".

