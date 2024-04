Porsche Cup: Morestoni faz a pole da Sprint Trophy no Velocitta

A Porsche Cup Brasil fechou o sábado de atividades no Velocitta com a sessão classificatória da Sprint Trophy, a nova classe-escola da categoria. Silvio Morestoni ficou com a pole, superando Marcelo Stallone por exatamente um segundo, enquanto Gabriel Liber completou o top 3.

Destaques do grid da Trophy, a skatista Letícia Bufoni foi a oitava, enquanto o cantor Lucas Lucco foi o décimo. A Sprint Trophy realiza neste domingo a corrida da etapa do Velocitta, com largada marcada para 09h15, horário de Brasília, e transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Confira o grid de largada da corrida da Sprint Trophy:

1 – Silvio Morestoni (Sprint Trophy Sport)

2 – Marcelo Stallone (Sprint Trophy)

3 – Gabriel Líber (Sprint Trophy Sport)

4 – José Moura Neto (Sprint Trophy)

5 – Denis Ferrer (Sprint Trophy Sport)

6 – Neto Heil (Sprint Trophy Sport)

7 – William Araujo (Sprint Trophy Sport)

8 – Leticia Bufoni (Sprint Trophy Sport)

9 – André Cytrynbaum (Sprint Trophy)

10 – Lucas Lucco (Sprint Trophy Sport)

11 – Heverton Cardoso (Sprint Trophy Sport)

12 – Vitor Marques (Sprint Trophy Sport)

13 – Ricardo Zylbermann (Sprint Trophy Sport)

14 – Maurício Barros (Sprint Trophy Sport)

