Raijan Mascarello teve o dia perfeito na Porsche Cup Brasil. Começando o dia com a pole position geral da Carrera Cup, o piloto mato-grossense não teve vida fácil na corrida, mas conseguiu segurar Marçal Müller para converter a pole em sua primeira vitória na classe.

Müller, que chegou ao Velocitta na liderança da Cup, atacou Raijan do começo ao fim, e o campeão de 2022 da Sprint Challenge teve uma grande performance defensiva para segurar o rival.

Após o pódio, um cansado e emocionado Mascarello falou sobre a sensação da conquista da primeira vitória.

“Rapaz, isso não é fácil não, viu? O Marçal e o Paludo são multicampeões da categoria. E conseguir segurar, não foi fácil. Eu fiquei tão emocionado que passei reto pela entrada dos boxes. Tive que parar o carro lá e vir a pé, para não tomar penalização”.

“É muita emoção, um negócio assim, indescritível, A categoria é muito competitiva, são 29 carros no grid. Então, ser o primeiro na geral e na Sport e fazendo a pole, é um sonho realizado”.

Raijan falou sobre como é para um piloto ter que fazer toda a prova no modo defensivo:

“É a pior coisa possível, é melhor atacar do que se defender. Porque qualquer escapadinha que você dá, ele encosta. Não é fácil. Eu falei: ‘vou até no limite’. E deu certo”.

“Você tem que fazer de conta que não tem ninguém atrás, mas sempre dá uma olhadinha no retrovisor. Então é manter a cabeça no lugar, frear no mesmo ponto, a cada volta mais cedo por causa dos pneus... nas últimas três voltas eles estavam frangalhos, o carro saía para todo lado”.

