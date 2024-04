Antonella Bassani começou com tudo a etapa do Velocitta da Porsche Cup Brasil. Largando de quinto na primeira da classe Sprint Challenge, a atual campeã fez uma bela saída, assumindo a ponta logo na primeira curva. Dali, não saiu mais, precisando apenas controlar os rivais nas três intervenções do safety car.

Com isso, ela sai do sábado em Mogi Guaçu mais próxima da ponta do campeonato, já que o líder Miguel Mariotti terminou na segunda posição.

Em entrevista após a corrida, Bassani falou sobre como foi controlar o ritmo ao longo da prova.

“Foi muito disputada. Uma corrida parecida com a de Goiânia. Na largada eu não achei que ia fazer uma largada tão boa, mesmo estando muito confiante. Em nenhum momento eu achei que eu ia para primeiro”.

“Então minha largada foi essencial, e depois tive que administrar os pneus. Eu sei que antes do primeiro safety car eu estava dois décimos mais rápida que o [Miguel] Mariotti, um ritmo muito bom. E eu sabia que ir na relargada eu tinha que sair melhor que ele, que passar ele não ia jeito nenhum”.

Jovem talento da Porsche Cup, Antonella tem como coach, mentora e empresária a também piloto Bia Figueiredo. Mas a campeã brincava que Bia não lhe dava sorte quando estava presente nas provas da categoria. Agora, isso mudou: “Acabou, não é, não é mais. Agora é o amuleto”, brincou.

