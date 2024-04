A Porsche Cup Brasil teve neste sábado uma corrida 1 da Sprint Challenge bem caótica no Velocitta. Com duas intervenções do safety car e diversos incidentes, a atual campeã da classe, Antonella Bassani, fez uma grande largada, pulando de quinto para a ponta ainda na primeira posição e, dali, não saiu mais.

Miguel Mariotti foi o segundo, com Gerson Campos em terceiro após uma bela disputa na última volta. Em quarto, Marco Túlio foi o vencedor da Sport, enquanto Caio Chaves levou a terceira em três provas na Rookie, terminando em sétimo.

Em uma largada movimentada, Antonella foi pra cima e, logo na primeira curva, subiu de quinto para a liderança. E a atual campeã passou a ter em segundo o atual líder da Challenge, Miguel Mariotti, com Marco Tulio em terceiro e Matheus Roque em quarto enquanto o pole Leonardo Hermann caiu para quinto.

Após os cinco minutos iniciais, Antonella liderava com 2s5 para Mariotti. Em terceiro, Tulio era o melhor colocado da Sport, enquanto Chaves, em 12º, era o líder da Rookie.

Pouco depois, Hermann e Mohr disputavam a quinta posição e, após o piloto do carro #3 fazer a ultrapassagem, os dois dividiram a curva e Hermann acabou acertando de lado Mohr, que abandonou com uma quebra de suspensão. Isso levou ao acionamento do SC.

A prova foi retomada com 14min ainda no relógio mas, três minutos depois, o SC voltou à pista devido à forte batida e o abandono de Alceu Feldmann Neto. A bandeira verde voltou a menos de sete para o fim.

Com menos de um minuto, mais um incidente. Sebá Malucelli tentou fazer uma ultrapassagem na primeira curva e, sem conseguir frear, acabou escapando da pista e, levando consigo, Matheus Roque. Isso levou à terceira entrada do SC, que saiu para a última volta.

No final, Antonella Bassani conseguiu três boas relargadas para se manter à frente sem ser ameaçada pelos rivais e garantir a vitória. Miguel Mariotti foi o segundo colocado após segurar as investidas de Gerson Campos na última volta. Marco Túlio e Caio Castro completaram o top 5. Túlio foi o vencedor da Sport, enquanto Caio Chaves garantiu mais uma vitória na Rookie em sétimo.

O grid da Sprint Challenge encerra a etapa do Velocitta no domingo com a segunda corrida do fim de semana. A largada está marcada para 13h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Confira o resultado da corrida 1 da Sprint Challenge no Velocitta:

1 – Antonella Bassani (Sprint Challenge)

2 – Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

3 – Gerson Campos (Sprint Challenge)

4 – Marco Tulio (Sprint Challenge Sport)

5 – Caio Castro (Sprint Challenge)

6 – Sadak Leite (Sprint Challenge)

7 – Caio Chaves (Sprint Challenge Rookie)

8 – Eric Santos (Sprint Challenge Rookie)

9 – Wagner Pontes (Sprint Challenge Rookie)

10 – Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)

11 – Paulo Totaro (Sprint Challenge Rookie)

12 – Claudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

13 – Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

14 – Leonardo Herrmann (Sprint Challenge Sport)

15 – Giuliano Bertuccelli (Sprint Challenge Sport)

ABANDONARAM:

Celio Brasil (Sprint Challenge Sport)

Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

Sebá Malucelli (Sprint Challenge Sport)

Alceu Feldmann Neto (Sprint Challenge Rookie)

Cristian Mohr (Sprint Challenge)

SangHo Kim (Sprint Challenge Sport)

Veja como foram as corridas 1 da etapa do Velocitta da Porsche Cup Brasil

