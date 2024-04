AO VIVO: Assista à corrida da Porsche Sprint Trophy no Velocitta

O domingo da Porsche Cup no Velocitta já começa com muita ação! Abrindo as atividades, será realizada a corrida da classe Sprint Trophy.

A Trophy foi uma novidade introduzida pela Porsche em 2023, como a nova "categoria-escola". No total, são cinco etapas ao longo do ano com uma corrida por final de semana, com o diferencial de que os pilotos contam com toda uma assessoria para sua evolução, mirando a ida para a Sprint Challenge no ano seguinte.

Para 2024, o grid da Trophy conta com um número maior de carros que no ano anterior, tendo como destaques o cantor Lucas Lucco e a skatista Letícia Bufoni.

Assista à corrida da Porsche Sprint Trophy no Velocitta:

