Georgios Frangulis volta às pistas da Porsche Cup neste fim de semana para competir e traz consigo um gostinho de nostalgia, isso porque o piloto teve suas primeiras experiências exatamente no circuito de Interlagos.

Agora, matando a saudade de estar atrás do volante, o dono da OAKBERRY bateu um papo exclusivo com o Motorsport.com e falou um pouquinho sobre o sentimento de ser recepcionado por tantos amantes de velocidade.

"Interlagos é sem dúvidas a minha pista favorita, é onde eu comecei a correr e, por mim, eu estaria aqui nas outras etapas também".

"Infelizmente eu perdi a primeira etapa da [Porsche] Cup esse ano aqui, que é sempre uma das melhores etapas do ano e é um dos finais de semana, além de ser uma preparação para a nossa etapa final que é antes da Fórmula 1".

Frangulis também explicou que ficou afastado das pistas brasileiras por conta da agenda apertada - afinal, cuidar de uma empresa como a OAKBERRY exige muita dedicação e tempo -, além de não estar mais residindo no Brasil, o que dificulta ficar mais perto das categorias nacionais.

"Eu tenho uma agenda complexa, eu estou morando fora do Brasil. Então, a maioria das etapas da Porsche Cup são no Brasil, a gente acaba tendo que juntar o útil ao agradável e sempre que eu puder eu vou estar na pista".

"Mas esse ano não foi tão simples assim. A última etapa que foi em Portugal, eu estava trabalhando na Europa, então eu consegui fazer a etapa".

Frangulis contou que deu uma 'fugidinha' de suas obrigações para acelerar em São Paulo, mas logo que a etapa de Interlagos chegar ao fim, piloto já corre direto para o aeroporto.

"Essa eu consegui fugir três dias dos Estados Unidos, mas eu já saio da pista, vou para Guarulhos e já volto para os Estados Unidos".

