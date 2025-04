Velocitta volta a receber a Porsche Cup em desafio para os freios

Depois de uma abertura de temporada reunindo todos os ingredientes possíveis em um final de semana de corrida – pista seca e muito calor no sábado, com muita chuva e asfalto molhado no domingo, o circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), recebe a segunda etapa da temporada 2025 da Porsche Cup Brasil. Há duas semanas, a pista do interior paulista viu as vitórias de Christian Hahn e Miguel Paludo na Carrera Cup, e de Caio Chaves e Gerson Campos na Sprint Challenge.

O Velocitta é um dos circuitos mais desafiadores para os freios devido às suas 12 curvas e às retas curtas, resultando em uma média de uma curva a cada 287 metros. De acordo com o departamento de engenharia da Fremax, fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup, os pilotos passam cerca de 25% do tempo de volta com o pé no pedal do freio.

“Os freios são extremamente exigidos no Velocitta. As freadas em descidas têm de ser precisas e intensas para garantir a trajetória ideal e evitar perda de tempo nas curvas. Além disso, como as retas não são longas como em outras pistas, há menos tempo para a refrigeração dos freios, tornando o gerenciamento do sistema uma situação a ser observada ao longo da corrida”, explica Ronaldo Chremonezi, gerente de Engenharia de Produto da Fremax.

Após a primeira etapa, que também foi realizada no Velocitta, a liderança da Carrera Cup é de Christian Hahn com 50 pontos, cinco a mais que Matheus Comparatto, estreante da categoria. Miguel Paludo soma 44 na terceira posição, com Lucas Salles em quarto com 41 e Nelson Marcondes com 31 no quinto lugar. Na Sprint Challenge, Caio Chaves também soma 50 pontos, com Leonardo Hermann em segundo com 39, empatado com Matheus Roque. Sadak Leite é o quarto com 37 e Mario Delara fecha os cinco primeiros com 32.

A programação do final de semana no Velocitta inclui os treinos livres na sexta-feira (4), com a classificação e a primeira corrida no sábado (5) a partir das 13h40 e o complemento com as corridas de número 2 no domingo (6) ao meio-dia. As provas têm transmissão ao vivo do Motorsport.com.

A categoria completa 20 anos no país em 2025, 18 deles tendo a Fremax como fornecedora oficial e exclusiva dos discos de freio. Com tecnologia de ponta e produção 100% brasileira, a Fremax se destaca por seu padrão de qualidade, excelência e alcance para diferentes tipos de veículos leves – dos populares ao esportivos.

