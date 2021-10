Porsche Cup: Saiba o que personagens do sábado falaram em Goiânia

O sábado da Porsche Cup Brasil deu o que falar, literalmente. Pedro Aguiar e Lucas Salles foram os principais vencedores do dia, mas outros pilotos também travaram grandes batalhas e conseguiram seus bons resultados.

Acompanhe as palavras dos principais deles:

Renan Pizii (vencedor na Carrera Sport): “Mais uma vitória na temporada, mais do que nunca torci muito para acabar a corrida, pois com umas seis voltas para o final, o alarme de óleo começou a apitar e tive que abrir mão da briga com o Werner para chegar com o carro inteiro até o fim.”

Chico Horta (vencedor na Carrera Trophy): “Muito feliz com a vitória, principalmente por vir de um acidente forte do qual ainda estou me recuperando. Fica minha homenagem e conscientização sobre o outubro rosa para todas as mulheres. Foi uma vitória pela vida.”

Marçal Muller (5º colocado na Carrera Cup geral): “Foi uma corrida difícil, larguei mal, o carro desalinhou depois de um toque, então dificultou muito. Fiz bons pontos, principalmente depois que soube que o Paludo abandonou a prova.”

Alceu Feldmann (2º colocado na Carrera Cup geral): “Foi uma corrida movimentada, me confundi na largada com a bandeira e cai para nono lugar, fui agressivo e consegui um bom resultado aqui.”

Pedro Boesel (3º lugar na Carrera Cup geral): “Foi uma boa corrida, a pista é difícil de ultrapassar então a largada era importante. Consegui largar bem e subi de sexto para segundo colocado, quase primeiro. O carro estava muito difícil de guiar, mas consegui um bom resultado, principalmente por conta do ritmo que não estava o ideal, mesmo assim rendeu um terceiro lugar importante para afastar a maré de azar.”

Bruno Campos (vencedor na GT3 Cup Trophy): “Foi uma corrida maluca e com a pista muito quente. O desgaste de equipamento e do físico foi cruel. Fiz uma corrida de cabeça para conseguir chegar até o final brigando pela vitória e consegui, o conservadorismo compensou e consegui vencer. Ânimo novo para a corrida de amanhã.”

Marcio Mauro (2º colocado na geral na GT3 Cup): “Foi uma corrida muito disputada, desde a tomada de tempo já mostrou que qualquer um poderia vencer. O calor acaba com os pneus e deixa tudo ainda mais difícil. Foi uma prova onde um erro podia custar caro, eu errei, o Lucas errou. Mas, ele está em um ótimo ritmo e conseguiu se recuperar.”

Veja como foi a corrida 1 da Porsche Cup em Goiânia

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #137: TELEMETRIA: Red Bull favorita na Turquia? Rico Penteado responde

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: