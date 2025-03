A Porsche Cup encerrou a passagem pelo Velocitta com uma desafiadora corrida 2 da classe Sprint Challenge. Mesmo com um SC tardio e uma bandeira verde na última volta, Caio Chaves imprimiu um ritmo voador para garantir a vitória.

Quarto colocado, Matheus Roque levou a melhor na Sport, enquanto Daniel Neumann venceu na Rookie, terminando em sétimo.

Após uma corrida com pista bastante molhada na Carrera Cup, um trilho seco se formou no circuito, levando a direção de prova a determinar o uso de pneus slick para a Sprint Challenge.

Cecília Rabelo manteve a liderança, enquanto Caio Castro precisou se defender dos ataques de Leonardo Herrmann. Mas, ao colocar o carro em um trecho mais molhado, Herrmann acabou rodando sozinho, complicando ainda mais um final de semana que já foi muito complicado para o pole da etapa.

Ao final da primeira volta, Rabelo tinha 1s para Castro, que abria 2s2 para Roque, com DeLara em quarto e Chaves em quinto. Mas logo tudo mudou. Ainda na segunda volta Rabelo e DeLara rodaram, deixando Castro na liderança, e com Chaves em segundo, aproveitando o caos para ultrapassar Roque também.

Ainda na segunda volta, uma batida de Rapha Bernardes no guard-rail no setor intermediário, após rodar sozinho, levou à intervenção do SC.

A prova foi retomada com 15min ainda no relógio. Caio Castro liderava com Caio Chaves em segundo. Em terceiro, Matheus Roque era o terceiro, sendo o melhor colocado da Sport. Vencedor do sábado, Gerson Campos era o quarto, com Sadak Leite em quinto. Em sexto, William Araújo vinha liderando pela Rookie. Os Caios rapidamente abriram para Roque, que segurava as investidas de Campos e Leite.

Castro segurava as investidas de Chaves, o que permitiu a Campos entrar na disputa pela vitória após ultrapassar Roque, com Leite seguindo o caminho e assumindo a quarta posição. A 11min do fim, apenas 0s5 separavam os três primeiros. Mais atrás, Daniel Neumann assumia a liderança da Rookie, em sexto.

Com uma bela ultrapassagem, Chaves assumiu a liderança a 10min do fim e rapidamente abriu na frente, deixando Castro para ser pressionado por Campos, enquanto Leite se aproximava.

Tudo mudou no final. Um acidente entre Zylberman e Souza levou ao acionamento do SC, com uma surpreendente bandeira verde na volta final.

No final, Caio Chaves teve a tranquilidade para garantir a vitória. Mas Gerson Campos e Caio Castro acabaram se encontrando na pista, levando o abandono de ambos no saca-rolhas. Com isso, Sadak Leite foi o segundo, com Leonardo Herrmann em terceiro. Quarto colocado, Matheus Roque foi o vencedor da Sport, enquanto Daniel Neumann levou a melhor na Rookie, em sétimo.

A Porsche Cup retoma as atividades da temporada 2025 entre os dias 04 e 06 de abril, retornando ao Velocitta para a segunda de nove etapas do ano. Você acompanha a cobertura completa da categoria aqui no Motorsport.com.

Confira o resultado da corrida 2 da Porsche Sprint Challenge no Velocitta:

1 - Caio Chaves (Sprint Challenge)

2 - Sadak Leite (Sprint Challenge)

3- Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)

4 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

5 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)

6 - Cecilia Rabelo (Sprint Challenge Sport)

7 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)

8 - Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)

9 - José Moura Neto (Sprint Challenge Rookie)

10 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)

11 - Mario de Lara (Sprint Challenge Sport)

12 - Markenson Marques (Sprint Challenge Sport)

13 - Claudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

14 - George Filho (Sprint Challenge Sport)

15 - Andre Gaidzinski (Sprint Challenge Sport)

ABANDONARAM

Caio Castro (Sprint Challenge)

Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

William Araujo (Sprint Challenge Rookie)

Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)

Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie) - EXCLUÍDO DA PROVA

Gerson Campos (Sprint Challenge) - EXCLUÍDO DA PROVA

F1 2025: Piastri NÃO DÁ CHANCE e vence! Lando 2º, Russell 3º, BORTOLETO À FRENTE DE HULK. Max 4º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!