Após um atraso de cerca de 1h por causa da chuva, a Porsche Cup Brasil entregou uma segunda corrida bastante movimentada de sua classe principal, a Carrera Cup, no Velocitta. Miguel Paludo entregou uma performance sólida para não ser incomodado pelos rivais após assumir a liderança ainda na largada e vencer.

Pela Sport, Nelson Marcondes foi o vencedor terminando em sexto. Já na Rookie, deu Silvio Morestoni, 20º colocado na classificação geral.

A corrida começou com cerca de 1h de atraso em relação à programação original, devido às fortes chuvas que caíram sobre o Velocitta no começo desta tarde.

Malucelli manteve a ponta, mas Paludo fez um belo mergulho na curva 1 para subir para segundo, evitando o desafio do forte spray que havia na pista. E antes mesmo do fim da primeira volta, o multicampeão deu o bote em cima de Malucelli para assumir a liderança. Imediatamente, Paludo começou a abrir para os rivais.

Ao final da primeira volta, Paludo tinha 1s2 para Malucelli, que tinha Salles em sua cola, com Nelsinho Marcondes em quarto e o vencedor do sábado, Chris Hahn, completando o top 5. Pole do sábado, Müller vinha em prova de recuperação após o abandono na corrida 1 por causa do furo de pneu, e já estava em 24º após largar em 29º.

Correndo pela vitória da subdivisão Sport, Malucelli não segurou as investidas de Salles, Comparatto e Hahn, deixando os três da divisão principal passarem para focar na disputa contra Marcondes e Pires, que estavam a quase 3s de distância. Com 10min de prova transcorrida, Paludo já abria quase 5s para Salles.

Com Comparatto apresentando um ritmo melhor, Salles não teve como segurar o estreante da Porsche Cup, que subiu para a segunda posição. Neste momento, Comparatto tinha um ritmo mais rápido que o do líder Paludo, que tratou de responder imediatamente.

No final, Miguel Paludo manteve uma performance constante, não deixando sua vantagem para os rivais cair para menos de 4s, garantindo uma importante vitória neste domingo no Velocitta. Com uma ultrapassagem nos minutos finais, Chris Hahn foi o segundo, mantendo a liderança do campeonato. Matheus Comparatto foi o terceiro, com Lucas Salles e Thiago Vivacqua completando um top 5 totalmente formado por pilotos da divisão geral da Carrera Cup.

Em sexto lugar, Nelson Marcondes foi o vencedor da subdivisão Sport, à frente de Sebá Malucelli e Israel Salmen. E na Rookie, Silvio Morestoni levou a melhor terminando em 20º, logo à frente de Leo Sanchez, vom Flávio Sampaio em terceiro.

A Porsche Cup retoma as atividades da temporada 2025 entre os dias 04 e 06 de abril, retornando ao Velocitta para a segunda de nove etapas do ano. Você acompanha a cobertura completa da categoria aqui no Motorsport.com.

Confira o resultado da corrida 2 da Porsche Carrera Cup no Velocitta:

1 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

2 - Christian Hahn (Carrera Cup)

3 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)

4 - Lucas Salles (Carrera Cup)

5 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

6 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

7 - Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)

8 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)

9 - Marçal Muller (Carrera Cup)

10 - Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport)

11 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

12 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

13 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)

14 - Antonella Bassani (Carrera Cup)

15 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

16 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

17 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

18 - Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)

19 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)

20 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)

21 - Leo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

22 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

23 - Flavio Sampaio (Carrera Cup Rookie)

24 - Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)

25 - Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

26 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)

27 - Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)

28 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

29 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

30 - Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)

31 - Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)

32 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

