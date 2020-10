Porsche Cup: Marcondes espera chuva e liderança na Porsche Cup

Se na Carrera Cup as coisas estão relativamente tranquilas para Miguel Paludo, o líder da GT3 Cup, Nelson Marcondes, não está com uma tarefa tão fácil assim. Apenas 13 pontos separam sua liderança do 5º colocado na categoria, Lucas Salles. Após se envolver em um acidente em Interlagos na última etapa, o objetivo é ter pista mais livre em Goiânia.

Como fator complicador, Nelsinho carrega um lastro de 35 quilos em seu carro neste final de semana, o que tem provocado uma difícil adaptação à pilotagem com este equipamento. Apesar das dificuldades, Marcondes chega ao Autódromo Internacional Ayrton Senna com o objetivo de largar bem, na 1ª ou 2ª fila, e manter uma distância, ainda que mínima, aos seus oponentes de campeonato.

“É uma responsabilidade enorme. Estou carregando um lastro de 35 quilos que não estou acostumado a andar, é sempre um desafio equilibrar o carro com esse lastro. Os treinos já estão difíceis e ainda estou fechando o acerto com o meu coach e estou fazendo de tudo para manter a liderança, ainda que por meio ponto”, analisou o piloto Nelson Marcondes.

Com bom humor, Nelson também falou com exclusividade ao Motorsport sobre o clima goianiense. Nas últimas semanas, Goiânia registrou a maior temperatura de sua história desde que o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) faz a aferição: 41,0C por dois dias consecutivos. Porém, embora o forte calor deva permanecer na pista, o tempo deve estar ameno e pode até cair uma chuva nas provas de sexta-feira e sábado. Se for da vontade de Nelson Marcondes, o temporal pode cair.

“Bom, graças a Deus não está mais 41 graus. Hoje o máximo foram 33, pois dentro do carro passa dos 50 e é muito exaustivo. Eu, particularmente, torço para a chuva sempre. Gosto muito de correr com chuva, demais. Se cair um temporal agora e parar domingo, para mim está tudo certo”, brincou.

