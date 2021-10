Neste sábado, 15, os pilotos da Porsche Cup terão um grande desafio na disputa da segunda etapa da Endurance em 2021: o tradicional calor goiano. E esse pode ser um fator determinante para as estratégias da prova, que chegará próximo de 3 horas de duração.

Saindo da segunda fila junto ao seu companheiro Georgios Frangulis, Gaetano di Mauro acredita que os pneus podem ser muito afetados por isso.

“Um dos principais desafios será com os pneus, a temperatura, porque ele pode acabar estourando, a calibragem muda. Um bom carro de corrida fará a diferença nesse calor, estratégia de pneus, hora de acelerar ou segurar, então isso que contará, não apenas a classificação”.

Atual campeão da Sprint e pole position no sábado, Miguel Paludo ecoou os comentários de di Mauro, mas acredita que, por sair na pole, pode se dar melhor.

“Temos que cuidar com o desgaste dos pneus. A pista está emborrachando a cada treino e temos que analisar isso certo em cada stint para ver qual direção tomar. Mas por largar na pole, temos uma boa vantagem, escapando do bolo”.

Mas sua dupla, Dennis Dirani, lembrou de outro ponto fundamental que é preciso ter cuidado ao longo da corrida: o fator humano

“A corrida será bem quente, largada às 12h30, então temos que cuidar dos pneus, do carro e de nós mesmos, porque dentro do carro deve chegar a 50, 60 graus, então precisamos manter a hidratação”.

Lucas Salles, pole entre os pilotos da GT3 Cup, concorda com a importância do fator humano em meio a tudo isso, com a luta para manter a concentração, mas destaca ainda ponto que se difere muito da visita da Porsche à Goiânia na semana passada: a pista.

“Os stints são longos, então é preciso se concentrar para não desgastar muito entre as voltas, mantendo um ritmo bom até o fim. A pista está muito suja com mais carros andando. Então qualquer errinho cometido precisa de pelo menos uma volta para limpar os pneus e isso prejudica muito o ritmo”.

Confira abaixo a classificação da Porsche Cup em Goiânia:

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?