Porsche Cup: Piquet e Mello conquistam 2º lugar em Interlagos

Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello finalizam a temporada 2021 da Porsche Endurance Series com o segundo lugar na prova de 500 km, em Interlagos. A dupla largou em quinto e após perder ritmo fizeram prova de recuperação para subir ao pódio.

Com casa cheia, Interlagos viu uma prova emocionante na tarde deste sábado, muitas ultrapassagens, safety car e uma apresentação de gala de Piquet Jr e Rodrigo Mello. No início da prova, saindo em quinto, a dupla caiu para o oitavo lugar, posição que se manteve no primeiro terço de corrida.

A partir do segundo terço o carro #29 passou a ser um dos mais rápidos da pista e Piquet Jr escalou o pelotão, fechando os 500 km com um ótimo segundo lugar.

Com término da Porsche Endurance 2021 Piquet encerra seu calendário de competições em 2021. O próximo compromisso do piloto acontece em fevereiro de 2022, na Stock Car.

“Foi uma corrida difícil, tanto fisicamente quanto mentalmente”, disse Piquet. “Tenho que tirar o chapéu ao Rodrigo Mello, ele foi importantíssimo na corrida, fez um ótimo stint em condições desafiadoras e me entregou o carro em boas posições. A estratégia foi muito boa, na nossa estratégia a vitória teria sido nossa, mas faz parte de corrida essas confusões que definem a corrida. Os 3.8 no final entre nós foi fundamental para não vencer. Parabéns ao Dener pelo evento espetacular.”

“Foi uma corrida incrível, a melhor da minha vida eu diria”, revelou Mello. “Fomos o carro mais rápido do dia, se tivesse mais algumas voltas de bandeira verde a gente com certeza ganharia a prova. Parabéns ao Edu e ao Ricardinho pela estratégia e terem acertado o momento certo de parar nos boxes, mas estávamos em condições de vencer a prova.”

Veja como foi a corrida em Interlagos

