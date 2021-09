Após corridas emocionantes no sábado, a Porsche Cup Brasil finalizou a quarta etapa Sprint da temporada 2021 com mais provas no Autódromo de Curitiba. E na Carreira, Renan Pizii segurou o líder Miguel Paludo e ficou com a vitória em uma corrida marcada pelo forte acidente de Rodrigo Mello logo na largada, além da batida de Chico Horta que encerrou a disputa mais cedo.

Paludo e Werner Neugebauer completaram o top 3. Pizii ainda saiu como o vencedor da classe Sport, tendo como competidor mais próximo Cristiano Piquet, em oitavo. Já na Trophy, a vitória ficou com Eduardo Menossi, nono no geral.

A prova foi interrompida logo após a largada, com menos de 30 segundos transcorridos. Rodrigo Mello teve um toque com Urubatan Júnior, acabou capotando várias vezes e batendo com força na barreira. Felizmente, ele conseguiu sair do carro sozinho, sendo conduzido ao veículo médico.

Concluída a remoção do carro de Mello, a prova foi retomada após 20 minutos de paralisação, com o relógio sendo reiniciado com os 25 minutos previstos para a corrida.

Na relargada, o pole da corrida, Fran Lara, não estava no grid como os demais pilotos, saindo do pitlane e deixando a vida livre para Renan Pizii herdar a ponta. E Urubatan, que esteve envolvido na batida com Mello também conseguiu retornar.

Após uma primeira volta com o safety car, a bandeira verde foi acionada, e Paludo rapidamente partiu pra cima de Pizii, levando consigo Neugebauer e Aguiar. Pizii conseguiu se manter na liderança, deixando Paludo e Neugebauer, líder e vice-líder da Carrera, em uma intensa disputa pela segunda posição.

Poucas voltas depois, Paludo se descolava de Neugebauer e voltava a pressionar Pizii pela liderança. Enquanto isso, Aguiar, Feldmann, Muller e Elias protagonizavam uma disputa intensa pela quarta posição.

Na metade da regressiva, Pizii se mantinha na liderança, mas com Paludo ainda em sua cola, a menos de meio segundo. Neugebauer completava o top 3. Neste momento, Pizii conquistava não apenas a vitória geral da Carrera como da classe Sport. Entre os pilotos da Trohpy, Giaffone era o melhor posicionado, na nona posição.

Logo na sequência, Frangulis, em disputa de posição com Marcondes, acabou levando a pior e rodou na chicane do primeiro setor. Na volta seguinte, e no mesmo local, Giaffone acabou rodando sozinho e perdendo posições.

A cinco minutos do fim, Pizii seguia na ponta, mas com Paludo mais perto do que nunca, a apenas dois décimos de distância. E isso permitiu uma aproximação do outro pelotão, com Neugebauer em terceiro, à frente de Aguiar, Muller e Elias.

A dois minutos do fim, Chico Horta, tentando ganhar posições, acabou colocando o carro na grama na reta principal, perdendo o controle e batendo na mureta de proteção, deixando muitos detritos pela pista, mas sem problemas para o piloto. Isso forçou a direção de prova a interromper novamente a prova.

No final, foi optado por não retomar as atividades, e Renan Pizii foi declarado o vencedor, triunfando não apenas no geral como também na classe Sport. Miguel Paludo foi o segundo colocado com Werner Neugebauer em terceiro. Na Trophy, a vitória ficou com Eduardo Menossi, que foi o nono colocado no geral, tendo Nelson Marcondes na sequência.

A Porsche Cup retoma as atividades da temporada 2021 em um mês, com a primeira de duas etapas em Goiânia, sendo a quinta da Sprint neste ano. As corridas serão realizadas em 09 e 10 de outubro, e você acompanha tudo aqui pelo Motorsport.com.

Confira a classificação final da corrida 2 da Carrera Cup em Curitiba:

