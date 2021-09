Após corridas emocionantes no sábado, a Porsche Cup Brasil finalizou a quarta etapa Sprint da temporada 2021 com mais provas no Autódromo de Curitiba. E na GT3 Cup, Marcio Mauro deu um show segurando Caio Castro para vencer a última corrida do final de semana.

Mesmo com o segundo lugar, Castro sai como o vencedor da GT3 Sport, enquanto na Trophy, o triunfo ficou com Sang Ho Kim.

A prova já começou embolada, com vários carros envolvidos em um acidente já na primeira curva. Vina Neves, Edson dos Reis e Ayman Darwich, Paulo Sousa, Bruno Campos e Lineu Pires acabaram caindo para o fundo do grid ou abandonando. Já Edu Guedes conseguiu voltar aos boxes, mas com problemas em seu Porsche #9.

A direção de prova acionou a entrada do safety car para a remoção dos carros que haviam ficado parados na pista. O carro de segurança ficou quase 10 minutos na pista, com a corrida sendo retomada com 14 para o fim.

Mauro se manteve à frente, mas muito pressionado por Caio Castro, que pulou para segundo, tendo ainda Monteiro na terceira posição. Após o fim da primeira volta, Mauro seguia na liderança geral, com Castro sendo o melhor entre os pilotos da Sport e Aboultaif na frente entre os da Trohpy.

Castro tentou uma manobra ousada para tentar assumir a liderança e chegou na primeira curva à frente, mas acabou escapando da pista na chegada à primeira curva, tendo que se segurar para não perder a segunda posição para Monteiro.

Enquanto Mauro e Castro conseguiam abrir uma vantagem de cerca de um segundo para Monteiro, este tinha que segurar um pelotão grande que vinha em sua caça, se estendendo até Sanchez, em oitavo, a 1s5 de distância. Algumas voltas depois, Monteiro começava a se descolar desse pelotão, tendo apenas Mascarello em sua cola.

A cinco minutos do fim, o carro de segurança foi novamente acionado. Paulo Totaro e Cristian Mohr acabaram se tocando e foram parar na caixa de brita.

No final, a prova foi reiniciada apenas para as duas voltas finais. Com uma boa relargada, Marcio Mauro conseguiu se manter à frente para ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Caio Castro terminou em segundo, com Nelson Monteiro em terceiro.

Castro acabou com a vitória na Sport, sendo o melhor posicionado, com Fontanari em segundo na classe. Já na Trophy, o vencedor foi Sang Ho Kim.

A Porsche Cup retoma as atividades da temporada 2021 em um mês, com a primeira de duas etapas em Goiânia, sendo a quinta da Sprint neste ano. As corridas serão realizadas em 09 e 10 de outubro, e você acompanha tudo aqui pelo Motorsport.com.

Confira a classificação final da corrida 2 da GT3 Cup em Curitiba:

