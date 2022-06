Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup, além de ser uma das principais categorias GT do mundo, também tem em seus carros grandes vitrines de divulgação. Para a etapa de Interlagos, terceira da temporada de 2022, Renan Pizii levará o mundo dos dinossauros estampado em seu carro.

Isso porque o piloto promove neste fim de semana o lançamento de Jurassic World: Domínio, filme que possui o licenciamento também em sua empresa, a Iron Studios, que comercializa peças, como bonecos alusivos a grandes personagens.

Renan Pizii Photo by: Rafael Catelan

“Quando a etapa coincide com o lançamento do filme que a gente tem a licença, a franquia, nós trabalhamos com o estúdio para fazer algo legal. Estamos celebrando o lançamento de Jurassic World: Domínio, que é o sexto filme da franquia, e, obviamente, tematizamos o carro.

“A gente queria deixar o carro mais legal possível, ficamos um pouco preocupados até como a imagem ia sair na pista. Já vi que está superlegal e, obviamente, a Universal vem esse final de semana para cá com algumas ativações com a galera. Vai ter corrida de cara fantasiado de dinossauro, vai e mais um monte de coisas para promovermos o filme”, finalizou.

