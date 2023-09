Com inovador e dinâmico formato, o qualificatório da Porsche Cup Brasil em Termas do Rio Hondo honrou a tradicional competitividade dos treinos classificatórios em provas de longa duração dos carros mais produzidos no planeta. A pole ficou com o #7, de Miguel Paludo e Alan Hellmeister, dupla que superou a média dos tempos combinados do #70 pela margem mínima de 0.008s. A dupla formada por Lucas Salles e Rafael Suzuki anotou a pole na classe Carrera Sport.

Em terceiro lugar parte o #544, de Marçal Muller e Enzo Elias. O #1, de Alceu Feldmann e Gui Salas, dupla vencedora desta corrida no ano passado, estabeleceu o novo recorde absoluto do circuito argentino nas mãos de Salas e mostrou estar credenciado para mais uma vitória. Em quinto vai partir o #3, de Franco Giaffone e Rubens Barrichello. A pole na classe Carrera Rookie ficou com o #25, de Paulo Sousa e Galid Osman, em um respeitável 12º lugar no grid. Eles livraram seis carros do adversário mais próximo na classificatória, o #15, de Leo Sanchez e Átila Abreu.

A Carrera Cup registrou nada menos que 16 dos 23 carros inscritos na prova dentro do mesmo segundo do tempo do #7.

Pela Sprint Challenge o panorama seguiu o mesmo, com a dupla do #5, formada por Marcelo Tomasoni e Gerson Campos prevalecendo graças ao equilíbrio do desempenho de seus pilotos. Danilo Dirani foi o mais veloz da sessão, mas nos tempos combinados prevaleceu a tripulação do líder do campeonato de sprint dos carros da geração 991.2

A corrida tem previsão de 300 km ou 2h30 de duração. Se for até o final pela distância, será um total de 63 voltas no traçado de 4.806m.

Há quatro janelas de oito minutos para paradas obrigatórias, nas quais serão mandatórias as trocas de pneus –o que equivale a dizer que o piloto escolhido pela dupla para largar fará os stints 1 e 3, com o segundo trecho e o final competindo ao companheiro. As janelas de paradas de pits têm início nas aberturas das voltas 13, 29 e 46.

A prova terá também 40% dos pontos distribuídos ao término do primeiro segmento, na volta 28. Será apresentada a bandeira nacional argentina no posto de sinalização da direção de prova, e a pontuação aos carros será atribuída desde que os carros tenham cumprido o primeiro pit-stop válido.

Conforme os handicaps dos pilotos, há variações de segundos nos tempos mínimos de paradas, mas, via de regra, cada serviço de box tem como tempo mínimo 6 minutos.

Para a etapa de Endurance em Termas de Río Hondo, cada dupla recebeu três jogos novos de pneus slick Michelin. O gerenciamento dos pneus no quali e na corrida é de incumbência de cada equipe.

A corrida de 300 km tem largada programada para 12h40 deste domingo, com transmissão ao vivo por Band, Sportv 2 e pelos canais oficiais da Porsche Cup C6 Bank Mastercard em plataformas digitais.

Os qualis

Carrera Cup

Com o novo formato de classificatório, os primeiros carros a acelerar foram o #3, com Franco Giaffone e o #16, com Marcelo Hahn. Lucas Salles, Josimar Junior e Nelson Monteiro logo seguiram, enquanto boa parte dos concorrentes seguiam nos pits.

Na marca de 10 minutos de treino, apenas 12 dos 23 carros do grid haviam ido para a pista, todos das classes Sport e Rookie. A liderança era de Lucas Salles, com 1:42.421.

No minuto 15, nove carros já haviam percorrido 4 das 15 voltas a que tinham direito, o que, em tese, correspondia à primeira das três tentativas disponíveis para cada dupla. Salles seguia na liderança, seguido por Peter Ferter com o carro #56, Nicolas Costa com o #87, Nelson Marcondes (#199) e Eduardo Menossi (#85).

Eis que Gui Salas, em sua segunda passagem com o #1, marcou 1:41.655 e assumiu o topo da tela de cronometragem. Paludo assumiu a vice-liderança a bordo do #7, com Enzo Elias em terceiro no #544.

Nicolas Costa subiu para a liderança com o #87 quando a sessão se aproximava da metade, cravando 1:41.620. Os dois últimos carros a iniciar o treino eram o #8, com Werner Neugebauer, e o #111, com Dudu Barrichello.

Costa voltou a andar rápido, estabelecendo 1:41.581.

Com meia hora de quali, o ranking das cinco melhores voltas apontava, nesta ordem: Costa, Salas, Nelsinho Piquet, Pedro Piquet e Dudu Barrichello. Àquela altura, oito carros haviam anotado voltas com seus dois tripulantes, com a melhor média estabelecida pelo #544, de Marçal Muller e Enzo Elias. O #87 era segundo, com o #888 em terceiro.

Na marca de 35 minutos, Rafael Suzuki assumiu a liderança com 1:41.500, melhorando a média do carro #70 para a melhor da sessão. Então Alan Helmeister foi 0.001s mais lento que Suzuki, mas rápido o suficiente para colocar a média do #7 à frente.

Suzuki imediatamente baixou mais seu tempo, com direito a novo recorde de Termas de Río Hondo. Ele cravou 1:41.385, mas a melhor média dos tempos combinados permanecia com o #7.

A dez minutos do fim da sessão a pole provisória seguia com o #7, com o #70 em segundo. O #544 era terceiro, com o #3 e o #1 completando o top5. A maioria dos carros tinham completado dez ou mais voltas, exceção aos carros #111 e #8, que foram para pista com a estratégia de arriscar mais na fase final do quali.

Enzo Elias melhorou sua marca, o suficiente para fazer a média do #544 superar a do #70, a cinco minutos do fim da sessão. Salas veio a seguir com o #1, com direito a novo recorde, 1:41.243, também suficiente para tirar o terceiro lugar do #70.

Paludo insistiu até o minuto final para melhorar sua marca e, consequentemente, a média do carro #7. A margem sobre o #544, já nos pits, era de apenas 0.066s. Miguel não conseguiu, mas quem melhorou foi Lucas Salles com o #70. Ele acertou uma boa volta para assumir a vice-liderança nos tempos combinados. Na última tentativa, baixou ainda mais. Mas o carro #70 teve que se contentar com a pole na Sport apenas, pois ficou a 0.008s da dupla Paludo/Hellmeister.

Na bandeirada, pole assegurada para o #7, com o #70 completando a primeira fila. O top5 foi preenchido pelos carros #544, #1 e #3. O melhor carro na classe Rookie foi o #25, de Galid Osman e Paulo Sousa, com 12º lugar no geral.

Sprint Challenge

Franco Farina dominou o início do treino, baixando suas voltas a cada passagem. Na última volta antes de entrar nos boxes, marcou 1:45.447. O tempo só foi baixado por Marcelo Tomasoni, que fez 1:45.014 e assumiu a ponta na metade da sessão.

Depois Danilo Dirani registrou a melhor volta, com 1:44.390. Gabriel Robe também virou rápido, mas aquém da marca do #139.

Com os dois integrantes das duplas já cravando suas voltas, a melhor média ficou com o #5, de Marcelo Tomasoni e Gerson Campos.

Depois de meia hora da sessão de 40 minutos no total, a melhor volta seguia com Danilo Dirani. Gabriel Robe tinha a segunda melhor marca, mas nos tempos combinados a vantagem era do carro de Tomasoni e Gerson Campos.

Bruno Bonifácio melhorou a marca do carro #2 a cinco minutos da bandeirada, cravando a terceira melhor passagem do treino. Mas a posição de honra estava selada em favor do #5, o único carro da classe categorizado exclusivamente no geral – os demais são das classes Rookie e Sport.

O que eles disseram:

"Grande trabalho da equipe e do Alan. Estamos em uma boa parceria desde o começo e a equipe pela dedicação. Recebemos um bom carro da categoria, fizemos nosso dever de casa e largar da pole é um grande passo. Vamos parar, pensar e planejar o novo dia. Parabéns também para o Allgaier que fez a pole na NASCAR, fazendo duas poles para a Brandt no dia."

Miguel Paludo

"Gostei muito desse formato de quali, vou pedir para a categoria manter assim. Foi muito bom, achamos um ritmo confortável, mas tem onde melhorar. A média foi que nos colocou em primeiro, o que é muito importante no endurance, mas queremos ser os mais rápidos. Agora vamos sentar, comemorar e ver onde podemos melhorar."

Alan Hellmeister

"Foi muito perto, o Rafael está de parabéns, acertou uma volta excelente no grupo dele. Faltou um pouco no meu quali, principalmente se comparar com o treino da manhã. A pista estava mais quente, então não deu para achar o tempo que eu queria, mas fiquei feliz com a segunda posição."

Lucas Salles

"Muito perto da pole, 0.008s é muito apertado. Fica aquele gostinho de que poderíamos ter ido mais longe. Por mais que seja uma corrida de Endurance, seria importante largar na pole. Eu usei um jogo de pneu novo e nossos concorrentes passaram dois jogos. Mas, a grande felicidade é o Lucas andando bem, brigando pelas poles na geral e já com o campeonato garantido na Sport."

Rafael Suzuki

"Foi uma classificação sólida para o nosso campeonato, mas não foram os tempos que a gente gostaria. Em algum momento do fim de semana, a gente seguiu uma linha errada, mas a gente trabalhou e resolveu. Agora temos que estudar. Ainda não deu tempo de saber exatamente o que que aconteceu, mas estou feliz demais. Largar em terceiro, estamos correndo pelo campeonato. Temos o Miguel Paludo largando na frente e o Werner Neugebauer atrás, essa é a briga do campeonato. A gente vai fazer de tudo para levar os pontos para casa no domingo e continuar essa briga pelo campeonato, que é o mais importante."

Enzo Elias

"Largar na segunda fila é um ponto positivo. A corrida é longa, temos um ritmo bom, o ritmo dos dois pilotos é muito parecido. Então estamos prevendo um bom ritmo de prova e quem sabe, brigar por mais uma vitória para tentar sair daqui na liderança do campeonato."

Marçal Müller

"Levei um pouco de azar. Não consegui ver a faixa do final do box e errei a freada em duas voltas rápidas. Perdemos a pole por pouco, mas o que vale é amanhã e nós estamos na briga."

Alceu Feldmann

"Estamos bem animados para a corrida de amanhã. O recorde de hoje nos anima ainda mais e a corrida vai ser difícil amanhã. A temperatura vai estar bem alta, o consumo de pneus vai ser um fator. Agora vamos estudar as possibilidades para brigar por mais uma vitória aqui."

Guilherme Salas

"Foi um dia super bom, conseguimos um quinto lugar no geral e isso me deixou feliz. O carro está bom, um pouco dianteiro aqui em Termas, mas isso é para todos."

Rubens Barrichello

"Foi bem legal. A gente já imaginava que tinha muita chance de fazer essa pole, porque estava muito bem nos treinos. E o Paulo baixou seis décimos do tempo dele em relação à semana passada. Então foi muito importante essa volta dele. Entre a gente vão largar seis carros de outra categoria, então isso dá mais segurança ainda para fazer uma boa corrida no domingo. Estou muito feliz."

Galid Osman

"Melhorei bem meu tempo, não é? O Galid e o Eduzão me deram umas dicas. Melhorei, deu para encaixar a volta. Mas o mérito todo é todo do Galid, que fez uma volta muito rápida. Foi fantástico. Estou bem contente, vamos largar algumas posições à frente do segundo na categoria, o que dá um certo conforto para largar com calma e com paz para delegado e com calma e com paz. A corrida amanhã promete."

Paulo Sousa

"Foi um dia complicado, o carro não estava ideal, o Fefo também saiu do box e pegou um pouco de grama e os danos atrapalharam a gente. Vamos largar da 14ª posição e temos algumas horas para andar o mais pra frente possível."

Dudu Barrichello

"Uma pena, o Dudu tinha feito uma volta ok, mas na minha primeira volta, o carro estava um pouco dianteiro e acabei escapando na grama, o bigode quebrou e isso acabou com o nosso quali. Chateado por ter prejudicado o nosso quali como equipe. Agora vamos trabalhar para fazer uma prova de recuperação e buscar chegar no top5."

Fefo Barrichello

"Foi uma tomada de tempo onde eu testei alguns setups diferentes e achávamos alguma melhora. Segundo na classe é bom, mas o primeiro ficou afastado. A corrida é longa, temos que estar bem para a corrida e preservar bem o carro, trabalharemos na estratégia para conseguir somar bons pontos e brigar pela vitória. Foi um dia bom e vamos nos preparar para ter um dia ótimo amanhã."

Átila Abreu

"Infelizmente não consegui fazer o tempo que estava planejado, mas ainda sim foi uma volta boa. Conseguimos uma boa condição na nossa classe, ainda mais por ser uma pista que ainda não me adaptei bem, uma pista bem técnica. Agora vamos na corrida para ter um bom resultado, como normalmente acontece na nossa história correndo juntos."

Leo Sanchez

“Fui primeiro, mas não fui pole. O Celio e o Israel têm um compromisso familiar e não puderam estar aqui hoje. Os dois andaram muito bem na etapa de sprint e deixei o carro pronto. Em Interlagos também largamos de último e terminamos em segundo. Sei que vai dar bom amanhã”

Danilo Dirani

“Foi bom. Gerson fez um trabalho espetacular e colocou a gente na frente. Segunda pole seguida da dupla, ganhamos em Interlagos. O Gerson só quer ganhar e vamos trabalhar para seguir assim”

Marcelo Tomasoni

“Automobilismo temos que aproveitar muito esses momentos, porque é só uma pole, só um carr vencedor. O Marcelo está afiado com uma grande etapa de sprint aqui na semana passada, então foi um dia memorável”

Gerson Campos

"Foi muito positivo, continuamos a melhorar nossos tempos de volta sempre que saímos para a pista. Não conseguimos colocar pneus novos nos treinos e não conseguimos tirar o máximo proveito disso na classificação, além disso, tivemos pouca visibilidade por causa do sol e perdemos muito tempo. Estamos felizes com a evolução, somos uma dupla muito equilibrada nos tempos e isso vai ajudar muito na corrida".

Ianina Zanazzi

"O carro deu um grande salto com os pneus novos, embora ainda precisemos melhorar um pouco o acerto. A qualificação foi boa, continuo crescendo com o carro".

Franco Farina

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Motorsport.com debate Ferrari pós-Monza, futuro de Sainz e possibilidade de Palou na F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: