Ricardo Fontanari conseguiu neste sábado sua primeira vitória na Porsche GT3 Cup, na classe Sport. O piloto vem escalando uma série de bons resultados, evoluindo corrida a corrida, e em Goiânia, com mais de 30°C ambiente e mais de 50°C na pista, conseguiu o seu maior feito na categoria até agora.

Emocionado, ‘Fonta’ não cansou de agradecer o apoio que recebeu de todo o time que o acompanha.

“Eu falo desde o início, que Deus preparou isso para mim, me trouxe aqui”, comentou Fantanari. “E a gente vem se preparando, vocês são testemunhas. O Matheus (Iorio) vem me ajudando eu falei para ele: ‘Mateus, tu fizeste uma jamanta pra mim, cara’, o carro é muito bom e a gente persevera.”

Fontanari chegou a disputar a liderança geral, mas no final, acabou na quinta colocação, mas necessária para o triunfo em sua classe.

“O que nós fizemos na pista hoje foi uma luta, não teve briga, nós lutamos, todos lutaram de igual para igual e foi uma corrida limpa, todo mundo se divertiu, todo mundo saiu satisfeito, do primeiro até o último. Eu acho que é isso que vale, é pra isso que nós estamos aqui, pra fazer o show bem feito, limpo, e feliz.”

Perguntado se o próximo passo agora é a primeira vitória na geral, ele não pensou duas vezes em responder: “Amanhã! Amanhã nós temos outro quali. Eu andei bem no de hoje, e amanhã quero fazer um outro bom e lutar para isso [vitória na geral], vou lutar para isso.”

Veja como foi a corrida 1 da Porsche Cup em Goiânia

