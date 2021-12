Porsche Cup: Saiba quem é quem nos 500 km de Interlagos

O desfecho da temporada 2021 da Porsche Cup promete ser apoteótico neste sábado em Interlagos. O principal atrativo é a corrida de 500 km que fecha o Endurance Series. Serão 84 pilotos em ação para definir oito títulos. Mas a programação é farta, com atividades desde o fim da manhã até as 20h da noite. Além da última prova do ano com os carros de competição mais produzidos no mundo, haverá uma parada com centenas de Porsche de rua e um show do Jota Quest para encerrar o ano.

Na lista de inscritos para a corrida de 500 km as estrelas da categoria se juntam a grandes nomes das pistas nacionais e internacionais. Entre os 37 carros confirmados no grid estão todos os seis campeões de Sprint de 2021, a dupla vencedora da OAKBERRY All-Star Race 2021, pilotos campeões mundiais em categorias de fórmula e GT, campeão das 500 Milhas de Indianápolis, campeões e postulantes ao título 2021 da Stock Car, estrela do automobilismo virtual e até mesmo um trio feminino.

Algumas regras da prova de 500 km são as mesmas das duas etapas anteriores do Endurance Series, que tiveram 300 km em Interlagos e Goiânia e foram vencidas pelos carros #3, de Fran Lara/Guilherme Salas e #7, de Miguel Paludo/Dennis Dirani. Cada equipe é responsável pela sua estratégia, os pit-stops padronizados têm tempo mínimo (normalmente de 6 minutos), a ordem de largada é estabelecida pelas médias das melhores voltas de dois pilotos de cada carro no quali, cada integrante da tripulação tem uma quilometragem mínima a percorrer na prova e são disputadas simultaneamente provas válidas por duas categorias que se subdividem em três subclasses.

Todos competem no geral, seja na Carrera Cup (com carros de motor 4.0 equipados com freios ABS) seja na GT3 Cup (com carros 3.8). Conforme a graduação dos integrantes de cada tripulação, o carro pode ser ainda enquadrado nas classes Sport ou Trophy -sendo que os carros Trophy pontuam também na Sport.

As principais diferenças nas regras da final são a possibilidade de competir em trios e não apenas em duplas e a pontuação. Dez dos 37 carros inscritos têm trios relacionados para correr. Neste caso, mínimo de voltas de cada piloto é 32 (para as duplas, a distância mínima é 48 por piloto). A vitória no geral vale 116 pontos (contra 68 nas corridas de 300 km) e nas subclasses 120 (contra 72).

Além dos títulos de Endurance, a corrida deste sábado vai definir os campeões “Overall” nas classes Carrera Cup e GT3 Cup. Neste caso o ranking é apurado pela soma da pontuação final do certame de corridas longas com os tentos acumulados na Sprint Series após a aplicação dos descartes previstos em regulamento.

Lista de inscritos (por ordem numérica):

#0. Cristian Mohr e Cacá Bueno**

#1. Alceu Feldmann e Thiago Camilo

#3. Francisco Lara e Guilherme Salas*

#5. Sylvio de Barros e Lucas di Grassi**

#7. Miguel Paludo e Dennis Dirani

#8. Werner Neugebauer e Fabio Carbone

#9. Franco Giaffone e Cesar Ramos**

#11. Pedro Boesel e Sergio Sette Câmara

#12. Edson dos Reis, Sergio Jimenez e Khayam Ghazzaoui**

#15. Leonardo Sanchez e Átila Abreu*

#17. Ricardo Fontanari, Matheus Iorio e Marçal Müller

#18. Marcos Baumgart e Fernando Rosset**

#19. Lucas Salles e Rafael Suzuki

#20. Pedro Aguiar e Ricardo Zonta

#22. Caio Castro e Tony Kanaan*

#23. Marco Pisani, Renan Guerra e Vinicius Valle**

#27. JP e Felipe Fraga

#29. Rodrigo Mello e Nelson Piquet Jr*

#32. Paulo Sousa e Galid Osman*

#45. Paulo Totaro, Marcio Mauro e Ramon Alcaraz**

#73. Enzo Elias e Jeff Giassi**

#77. Francisco Horta e William Freire**

#80. Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande*

#85. Eduardo Menossi, Diego Nunes e Renan Pizii**

#87. Nelson Monteiro, Alan Hellmeister e Antonio Pizzonia

#88. Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro**

#90. Eduardo Azevedo e Ricardo Mauricio*

#99. Edu Guedes, Caio Collet e Carlos Ambrósio**

#117. Guilherme Bottura e Gabriel Robe*

#121. João Barbosa e João Gonçalves**

#145. Carlos Renaux, Vitor Baptista e Marcus Peres

#190. Tom Filho e Bruno Xavier*

#199. Nelson Marcondes e Rubens Barrichello**

#440. Carol Aranha, Bia Figueiredo e Bruna Tomaselli**

#555. Ayman Darwich e Nicolas Costa*

#880. Gustavo Farah e Sebastian Moreno**

#888. Lineu Pires, Beto Gresse e Vitor Meira*

*Classe Sport

**Classe Trophy

Em itálico, GT3 Cup

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: