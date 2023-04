Carregar reprodutor de áudio

Campeão da Sprint Challenge Rookie em 2022, Gustavo Zanon teve um início de temporada acidentado na primeira etapa da Porsche Cup, disputada em Interlagos. O piloto de São José do Rio Preto subiu para a classe Sprint Challenge Sport e acabou sofrendo com toques nas duas primeiras corridas do ano. A esperança dele é um fim de semana mais “tranquilo” no Velocitta, palco da segunda rodada dupla de 2023.

O circuito de Mogi Guaçu é conhecido por ser um dos mais técnicos do Brasil, com curvas de baixa e média velocidade, além de freadas fortes. Mas também é um palco muito conhecido pelos pilotos da Porsche Cup, que frequenta o Velocitta desde sua inauguração, em 2012. Com poucos pontos de ultrapassagem, a posição no grid costuma ser muito importante nas corridas disputadas no local.

Piloto desde 2021, Zanon é conhecido por ser um dos maiores franqueadores do país. Ele começou a trabalhar aos 14 anos, passando por todas as áreas da empresa Seguralta, em São José do Rio Preto. Ao longo dos anos entendeu os processos da empresa até assumir a gerência da loja principal e todo o processo de franquias, em 2008. Ele e seu irmão foram os responsáveis por criar a primeira franquia de corretoras de seguros no país. Atualmente, sob comando do empresário, a Seguralta é a oitava maior franquadora do país e a maior no segmento de seguro.

Mas Zanon sempre praticou esportes. Antes da pandemia, dedicou-se ao triatlo por sete anos. O incentivo para correr na Porsche Cup veio de Nelsinho Piquet, primeiro campeão mundial da Fórmula E. Em 2022, venceu 7 corridas, subiu 9 vezes ao pódio, conquistou 5 poles positions e sagrou-se campeão da Sprint Challenge Rookie.

A segunda etapa da Porsche Cup Brasil acontece neste fim de semana no Velocitta, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Nessa mudança de categoria, percebi que a competitividade das pessoas ficou muito maior", disse Zanon. "A gente, inclusive, está bem, realmente competitivo, um pouco diferente do ano passado na categoria Sport. A etapa de Interlagos foi de muito aprendizado. Sofri dois acidentes, um na primeira corrida, um na segunda corrida. Então, o foco para essa etapa de Mogi Guaçu é fazer uma boa prova, focar em completar as corridas para ganhar confiança e ter a chance de continuar com chances no campeonato."

"Os resultados não foram muito positivos na última etapa, mas a temporada é longa, tem muitas corridas. Temos potencial, eu me senti rápido. Estou bem melhor do que no ano passado e o foco é fazer uma boa corrida, fazer uma boa classificação, uma boa largada e, quem sabe, subir ao pódio neste fim de semana.”

