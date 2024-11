É hora de acelerar! A Porsche Cup Brasil abre oficialmente os trabalhos para a última etapa da temporada 2024: os 500km de Interlagos. A última prova Endurance do ano coroará não somente os campeões do torneio de corridas de longa duração como também os do Overall, que soma os resultados daqui com os do campeonato Sprint.

Nesta sexta-feira, a ação começa com a classificação, que segue o seguinte formato: cada classe (Carrera Cup e Sprint Challenge) terão duas sessões. Os pilotos das duplas (ou dois dos três no caso dos trios) vão à pista separadamente e o resultado final é formado pela média da melhor volta de cada um. O grid no sábado será formato primeiro pelos pilotos da Cup, seguidos pelos da Challenge.

