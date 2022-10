Carregar reprodutor de áudio

Josimar Júnior teve um dia perfeito na Porsche Cup em Goiânia. Competindo pela classe Sport, o piloto deu um show, garantindo pole e vitória não somente entre seus rivais, mas na geral da Sprint Challenge, algo que, segundo ele, traz uma “sensação única”.

Largando da pole neste sábado, Júnior não teve vida fácil, com competição direta de Vina Neves e Urubatan Júnior, ambos da classe geral, a de maior competitividade. Neves inclusive chegou a assumir a liderança na primeira volta, mas os dois rivais acabaram punidos com um drive through por queima de largada.

Em entrevista ao Motorsport.com, Josimar disse que sua surpresa começou ainda pela manhã, com a pole.

“Sinceramente, não esperava fazer essa pole na geral. O carro estava muito bem, eu pensava em fazer a pole na categoria e ir bem na corrida. Eu treinei bastante, mas não esperava a geral. Isso me deixou muito feliz”.

O piloto ainda revelou que não sabia da punição a Neves e Urubatan, afirmando que tentou manter o foco para atacar os rivais e garantir a vitória.

“Na verdade, não me passaram pelo rádio a punição deles, então eu tentei manter a paciência para segurar a posição, estudar principalmente o Vina. Ele começou muito bem, mas depois de quatro voltas eu passei a ter um ritmo melhor. Eu estava procurando o lugar certo para ultrapassar e, felizmente acabou dando tudo certo. Mas não sabia da punição”.

Por ser um piloto da Sport, Josimar disse que o triunfo tem um gosto a mais: “A pole já foi uma maravilha e a sensação de vitória é única. Eu nunca tinha subido no pódio da geral, e quando subi, fui direto para a ponta. É indescritível”.

Só que, para o domingo, o piloto mantém os pés no chão: “Amanhã eu largo mais atrás, perto dos competidores da Sport, que é o meu foco. Eu tenho uma boa expectativa, vou buscar a vitória e me classificar bem na geral”.

Veja como foram as corridas de sábado da Porsche Cup em Goiânia:

