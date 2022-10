Carregar reprodutor de áudio

A primeira corrida da Sprint Challenge da Porsche Cup em Goiânia terminou de forma precoce com vitória de Josimar Júnior, em meio a um grande susto causado por Nelson Marcondes Filho, que sofreu um forte acidente que levou à intervenção do safety car.

Marcondes vinha pelo primeiro setor da pista, buscando acompanhar o ritmo de Raijan Mascarello, líder da Sprint Challenge, que ocupava a quinta colocação, quando acabou passando reto em alta velocidade pela curva dois.

Ele bateu na barreira de proteção, mas ela não foi suficiente para neutralizar a velocidade, atravessando o guard-rail e parando apenas na grade de segurança que ficou atrás.

Imediatamente o safety car foi acionado pela direção de prova, mas os danos às barreiras eram extensos demais para permitir a retomada da corrida. Com isso, a bandeira quadriculada foi dada com cinco minutos ainda no relógio, dando à Josimar Júnior sua primeira vitória geral na Sprint Challenge.

Antes mesmo da prova acabar, as imagens da transmissão mostravam Marcondes saindo do carro sozinho e andando em direção ao carro médico sem apoio. Pouco depois, o piloto já estava de volta aos boxes junto com sua família e, para mostrar que tudo estava ok, ainda foi ao pódio participar da entrega dos troféus.

Em entrevista ao Motorsport.com logo após o fim da prova, Marcondes deu a sua visão dos fatos, afirmando que ainda precisa entender o que aconteceu.

“Eu estava disputando posição com o Raijan [Mascarello] e estava tentando ao máximo seguir o ritmo dele, e atrás de mim estava o Daniel Correa, mas havia uma distância razoável entre nós”.

“E em um determinado momento, na curva 2, que chamamos de Cheirinho, uma curva rápida, de pé trancado... eu não sei direito o que aconteceu, mas o carro simplesmente seguiu reto e eu parei na barreira de proteção. Nós vamos descobrir o que aconteceu”.

Marcondes destacou ainda como que essa batida mostra a segurança dos carros da Porsche e do autódromo de Goiânia, e termina com um recado sobre o domingo.

“A segurança do carro da Porsche e do autódromo são sensacionais. A energia se dissipou muito, porque é uma parte rápida do circuito. E eu não senti absolutamente nada. Tô zero e amanhã tem mais”.

