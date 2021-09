O domingo da Porsche Cup Brasil em Curitiba, na realização da quarta etapa Sprint da temporada 2021 entregou duas provas repletas de emoção, mas também com momentos de preocupação, como o acidente de Rodrigo Mello logo na largada da corrida 2 da Carrera Cup.

Antes mesmo da chegada à primeira curva, Mello foi ensanduichado por dois carros e precisou tirar o pé para evitar a batida, mas acabou sendo acertado por trás por outro carro. Com isso, ele foi parar na grama, antes de capotar repetidas vezes, terminando com o carro em cima do muro de contenção.

A direção de prova rapidamente interrompeu a corrida e todos os carros retornaram ao grid para a categoria pudesse fazer a remoção de Mello e do carro. Por sorte, o piloto conseguiu sair de dentro de seu Porsche sem problemas e, antes da relargada, foi até a largada para mostrar aos companheiros de categoria que estava tudo bem com ele.

A prova foi reiniciada após dez minutos de paralisação, e foi encerrada antes do fim da regressiva de 25, devido a outro acidente, de Chico Horta, na reta principal, que deixou muitos detritos. Renan Pizii foi declarado o vencedor, com Miguel Paludo em segundo.

Veja o momento do acidente:

