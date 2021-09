O domingo da Porsche Cup em Curitiba começou com um grande susto. Logo na largada da corrida 2 da Carrera, Rodrigo Mello se envolveu em um acidente assustador, capotando diversas vezes antes de parar com o carro em cima do muro de contenção, felizmente saindo ileso logo na sequência.

O resgate médico chegou imediatamente ao local, enquanto a direção de prova interrompia a corrida com menos de 30 segundos transcorridos. A transmissão mostrou Mello saindo do carro sozinho.

Antes da relargada, ele foi convidado pela categoria a fazer uma aparição no grid, mostrando a todos que estava bem, além de ter sido um dos responsáveis pela entrega dos troféus aos vencedores da Carrera.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Mello deu a sua versão dos fatos sobre o acidente.

“Na largada, eu fiquei meio que ensanduichado por dois carros, que começaram a me apertar. E aí eu tirei um pouco o pé para evitar o acidente, só que aí veio um carro de trás, bem mais rápido, que bateu na minha traseira”.

“Aí virei passageiro. Mas fiquei lúcido o tempo inteiro. Eu acompanhei a batida, percebi que estava capotando e, imediatamente, quis dar sinal de que estava bem, porque minha filha está aqui hoje, minha mãe estava assistindo, hoje é aniversário do meu pai. Eu queria mostrar que era só um susto mesmo”.

Mello ressaltou como que esse acidente prova a evolução na segurança dos carros da Porsche Cup.

“Sem dúvidas é um carro muito seguro. Pode ver, eu estou aqui andando, conversando, estou super bem. Agradeço demais a equipe da Porsche, que mantém esse carro nessa forma. Isso nos deixa muito seguros, muito tranquilos para correr”.

Veja como foi a corrida 2 da Carrera Cup em Curitiba

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: