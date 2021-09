O domingo da GT3 Cup foi de Márcio Mauro. O piloto da Porsche Cup Brasil aproveitou a inversão do grid de largada para sair da pole e se manter na frente até o fim. Mas, após a corrida, ele revelou que seu final de semana esteve muito longe do ideal, por conta de um pequeno problema em seu carro, quase indetectável.

Mauro precisou segurar ao longo de boa parte da corrida as investidas de Caio Castro. Mesmo na relargada para a volta final, Mauro conseguiu se manter à frente para cruzar a linha de chegada em primeiro.

Em entrevista ao Motorsport.com, Mauro explicou a origem do problema e como isso foi resolvido.

“Caio botou pressão o tempo todo. Mas os problemas começaram mais cedo, no carro. Não conseguíamos localizar o defeito e, na classificação, fiz um tempo muito ruim em comparação ao habitual. E a gente desconfiou que havia um problema, que não estávamos localizando”.

“Mandamos o carro para o apoio e eles acharam o defeito. Eu larguei em 19º, com o carro reserva, que tinha alguns problemas, mas estava melhor que o meu, e ainda terminei em oitavo. No sorteio da inversão, tiraram oito, aí foi bom, era só segurar na frente”.

“Eu olhava para trás, só víamos os urubus com as facas no dente, mas deu para segurar, felizmente”.

O piloto ainda destacou o quão importante é o feedback do piloto neste momento, sendo o principal instrumento capaz de detectar um problema mínimo como esse.

“Isso é importante, porque o piloto e o carro têm que ser uma coisa só. Tem que estar bem entrosados. Eu até fiquei encafifado, porque normalmente encontramos fácil o defeito, mas era o furo em uma mangueira de vácuo, que aciona um negócio no acelerador e só influencia nas primeiras rotações, algo muito difícil de se encontrar, mas eu sabia que havia algo de errado”.

Veja como foi a corrida 2 da Carrera Cup em Curitiba

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: