Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello largam da terceira posição na classe Sport e em 11º lugar geral nos 300 km de Goiânia da Porsche Cup Brasil, que acontece neste sábado. A dupla compete pela primeira vez, já que Piquet não participou da primeira etapa em Interlagos.

Atual campeão da classe Sport, Piquet terá o desafio de vencer novamente na categoria dos carros mais produzidos do planeta com um parceiro novo, Rodrigo Mello.

Mello foi o primeiro piloto da dupla a ir para a pista no treino classificatório. O piloto foi ao limite e colocou o carro #29 na terceira posição da classe Sport e 12ª posição geral.

Piquet entrou logo na sequência, no grupo com maior BoP (Balance of performance) e cravou a sexta melhor marca da sessão.

O grid de largada foi formado pela média da melhor volta de cada piloto, por isso a dupla larga na 11ª colocação na Carrera e 3º lugar na classe Sport.

“Estar correndo com o Nelson é sempre um prazer, mas o resultado não está sendo o que gostaríamos", disse Mello. "A velocidade que a gente precisa não está vindo e isso nos coloca mais para trás do que a gente esperava. Vamos trabalhar no carro para resolver esses problemas e conseguir competir amanhã".

“Não foi o melhor dos dias aqui na pista. Sofremos um pouco com o balanço no treino, viemos acertando e melhorando", disse Nelsinho. "Eu consegui encaixar uma boa volta, o Mello acabou não encaixando, mas veio próximo, mesmo assim ainda temos que melhorar".

"Agora vamos trabalhar a noite para entender onde devemos melhorar e chegar forte amanhã. A tranquilidade e a estratégia dependem muito do começo da prova amanhã, isso pode mudar completamente os nossos rumos de arriscar ou não na corrida".

A segunda etapa da Porsche Endurance Series, em Goiânia, acontece neste sábado com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e flashes pela Band, a partir das 12h30.

Confira abaixo a classificação da Porsche Cup em Goiânia:

