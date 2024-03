Porsche: Rosário vence a corrida da Sprint Trophy em Goiânia

A Sprint Trophy, “categoria-escola” da Porsche Cup Brasil, abriu as atividades do domingo em Goiânia com a única corrida do fim de semana. A vitória ficou com André Rosário, seguido de José Moura Neto. Na classe Trophy, Neto Heil foi o vencedor em quarto, seguido do cantor Lucas Lucco, enquanto a skatista Letícia Bufoni tomou um toque na última curva e terminou em 12º.

A largada foi realizada em fila Indiana, beneficiando os pilotos por conta da pista molhada e a chuva que caía. Os primeiros metros correram sem maiores problemas, mas William Araújo acabou rodando antes do fim da volta.

Após os cinco minutos iniciais, André Rosário liderava com boa distância para Silvio Morestoni em segundo, que era pressionado por José Moura Neto em terceiro. A skatista Letícia Bufoni vinha em oitavo e o cantor Lucas Lucco em 10º.

A oito minutos do fim da regressiva, Marcelo Seiroz rodou, levando a direção de prova acionou o SC. Com isso, André Rosário perdia a vantagem que havia construído para José Moura Neto, que havia ultrapassado Silvio Morestoni na volta anterior. Na relargada, Rosário teve que se defender de Moua Neto, enquanto Morestoni perdia posições, com Fabrício Simões assumindo o P3.

Com um minuto no relógio, uma confusão. Ricardo Zylbermann acabou rodando sozinho na pista e, sem conseguir desviar, Heverton Cardoso acabou sendo vítima, tomando um toque na lateral.

No final, André Rosário não teve maiores problemas para garantir a vitória, com José Moura Neto em segundo e Gabriel Líber em terceiro. Em quarto, Neto Heil foi o vencedor na Sport, com Lucas Lucco, sétimo colocado, foi o segundo na classe. Já Letícia Bufoni, que vinha na sexta posição, tomou um toque na última curva e caiu para 12º.

Confira o resultado final da corrida da Sprint Trophy:

1 – André Rosário (Sprint Trophy Sport)

2 – José Moura Neto (Sprint Trophy)

3 – Gabriel Líber (Sprint Trophy Sport)

4 – Neto Heil (Sprint Trophy Sport)

5 – Fabricio Simões (Sprint Trophy)

6 – Lucas Lucco (Sprint Trophy Sport)

7 – André Cytrynbaum (Sprint Trophy)

8 – William Araujo (Sprint Trophy Sport)

9 – Leonardo Neto (Sprint Trophy Sport)

10 – Denis Ferrer (Sprint Trophy Sport)

11 – Gustavo Costa (Sprint Trophy)

12 – Leticia Bufoni (Sprint Trophy Sport)

13 – Heverton Cardoso (Sprint Trophy Sport)

14 – Ricardo Zylbermann (Sprint Trophy Sport)

15 – Marcelo Seiroz (Sprint Trophy Sport)

16 – Silvio Morestoni (Sprint Trophy Sport)

