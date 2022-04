Carregar reprodutor de áudio

Após altos e baixos em Goiânia, na primeira etapa do campeonato da Porsche Carrera Cup, Enzo Elias fez as pazes com a vitória neste sábado, no Velocitta, palco da segunda rodada da temporada.

Ele largou da terceira posição e se aproveitou da confusão entre o pole, Werner Neugebauer, e o segundo do grid, Chris Hahn, para dominar as ações e conquistar o triunfo.

“A gente sabe que a largada no Velocitta é bem apertada”, explicou Elias. “E agora, com os carros sem o ABS, ia ser mais complexo, eu tentei administrar a freada o máximo possível para fazê-la bem forte e não travar a roda. Consegui um buraco ali, fui para cima, consegui assumir a porta logo no começo e imprimi um ritmo mais forte no começo para tentar abrir uma diferença, quando eu vi que estava um pouco mais controlado, o Paludo e eu entramos no mesmo ritmo, eu comecei a administrar.”

Para quem achou que a vitória teve ar de facilidade, o jovem piloto revelou que no final teve um outro obstáculo: “O carro começou a apresentar um problema de direção no final, mas acho que estava todo mundo já desgastado. Eu dei uma aliviada para poder manter a liderança sem apresentar nenhum problema.

E comemorou a vitória inédita no currículo: “Trouxemos a vitória para casa. Quebramos um paradigma no Velocitta, nunca tínhamos ganhado e essa é a nossa primeira vitória aqui. Estou feliz demais e estou de volta para o campeonato. Amanhã tem mais para buscar bons pontos e continuar construindo esse sonho.

