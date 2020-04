Mesmo após perder a segunda corrida da Porsche GT3 Cup na última volta, Zeca Feffer garante que o segundo lugar teve sabor de vitória por ser uma conquista depois das adversidades do fim de semana.

Zeca sofreu uma quebra na primeira corrida e por isso largou no fim do grid na corrida 2. Mas com ultrapassagens e estratégia Feffer conseguiu assumir a ponta na segunda prova. Pouco antes do fim da prova, Zeca levava certa vantagem sobre Nelson Marcondes, mas a entrada do safety car acabou com a diferença entre eles Feffer acabou perdendo a posição para o rival.

"Acho que não deu para ficar frustrado, perto do fim de semana que estávamos passando, de sair de último por causa de carro quebrado, acho que é um bônus para todo mundo que trabalhou no final de semana inteiro. Não tenho o que reclamar, estou muito feliz". afirmou Zeca. "Eu estava com um desgaste de pneus muito maior que o deles, mas agora é trabalhar".

Questionado se a entrada do safety o impediu de administrar melhor a diferença para Marcondes, Feffer respondeu: "Se eu te falar que sim, pode ser um achismo, na corrida tudo pode acontecer, mas acredito que as chances seriam melhores, estávamos com uma diferença um pouco maior, mas estou feliz mesmo assim".

