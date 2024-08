Battistel e Bordin disputam Sertões pela MSL Motorsports

Para a disputa da 32ª edição Sertões BRB, a MSL Motorsports contará em seu elenco com uma nova dupla. A bordo do SSV #342 estará a dupla Rodrigo Battistel/Giovani Bordin, durante a maior competição fora de estrada das Américas, que acontece entre 23 e 31 de agosto e percorrerá as regiões Nordeste e Centro-Oeste do país, com largada e chegada em Brasília (DF).

Aos 44 anos de idade e com mais de quatro anos de experiência no mundo off road – três anos nos carros e um ano e meio nos UTVs – será a primeira vez que Battistel, paulista de São Vicente, competirá na principal prova de rally do calendário brasileiro. Também será sua estreia ao lado do gaúcho Bordin numa prova oficial.

“É uma prova inédita em um terreno que não conheço. Será tudo novo. Por isso que adotarei uma pilotagem mais cautelosa, concluindo todos os dias, cuidando da regularidade e constância, além de manter um bom entrosamento com meu novo parceiro, para que cheguemos ao retorno à Brasília, inteiros”, afirma o piloto.

No comando das planilhas, Battistel terá um navegador um pouco mais experiente e já habituado ao Sertões. Esta será a terceira edição consecutiva que o gaúcho Giovani Bordin, de 38 anos, participa.

“Estou muito empolgado e feliz em ter recebido o convite do Rodrigo, para integrar a equipe e poder ajudar a superar esse grande desafio. E uma equipe como a MSL Motorsports, com uma boa estrutura, nos deixa, como piloto e navegador, mais tranquilos em saber que um bom trabalho será feito com relação à manutenção para o dia seguinte de prova”, aponta.

Sobre o roteiro inédito da competição, a dupla não economiza em ressalvas. “É um desenho de percurso completamente novo, mas não de menor dificuldade, em relação ao que a gente já ouviu falar”, destaca Battistel. “Logisticamente será bom para as equipes, em função das etapas em laço. Nisso eu achei bom. Mas estou curioso em saber que obstáculos nós encontraremos no caminho. Nunca andei naquela região”, revela Bordin.

Já sobre a estreia dos dois competidores como dupla no maior rali das Américas, a expectativa é alta. “Estamos superpositivos. Temos uma ótima estrutura, um excelente equipamento e nos comprometemos conosco mesmos a chegar à final, evoluindo e buscando um entrosamento rápido para obter uma melhor performance a cada dia”, ressalta o navegador gaúcho do #342.

Em 2024, o rali dos Sertões promete trazer ainda mais dificuldades aos competidores e máquinas. Além do longo roteiro, com cerca de 3.700 quilômetros, sendo 2.300 em especiais cronometradas, num percurso completamente inédito, a etapa disputada no formato maratona, nas quais os pilotos não poderão contar com auxílio mecânico externo, contará com novas regras.

Os competidores da CBA e da CBM farão etapas distintas, enquanto o tempo de assistência da própria dupla será maior – ao invés de 30, será 90 minutos de manutenção após o término da primeira “perna” da maratona.

O desafio terá como plano de fundo os Estados do Goiás e Bahia, soma oito etapas, passando por Brasília (DF), Formosa (GO), Santa Maria da Vitória (BA) e Luís Eduardo Magalhães (BA). Antes da largada da primeira etapa, os participantes terão a disputa do prólogo para definir a ordem de largada, em uma área da capital federal, e os oito mais rápidos de cada modalidade voltarão a acelerar no Super Prime. Uma prova eliminatória em circuito fechado com largadas dois a dois.

Na caravana do Sertões a MSL Motorsports contará com 32 integrantes e estrutura com três veículos de competição, três carros de apoio, três motorhomes e uma carreta com equipamentos e suprimentos.

O Sertões 2024 contará pontos para os Campeonatos Brasileiros de Rally Raid (CBA - 14ª, 15ª, 16ª e 17ª etapas) e (CBM - 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª etapas).

