Em grande recuperação, Varela sobe para 2º no Rally Minas Brasil

Um pequeno contratempo com uma cerca fez com que a dupla Rodrigo Varela e Matheus Mazzei terminasse o primeiro dia do Rally Minas Brasil – válido como primeira etapa da temporada 2023 do Campeonato Brasileiro de Cross-Country – na oitava posição. Porém, no segundo dia oficial do evento a dupla se recuperou muito bem.

Em um trecho de 182 km na cidade mineira de Araxá, a 390 km de Belo Horizonte, eles tiveram um excelente desempenho a bordo do Can-Am Maverick X3 da equipe Varela Monster Energy. Varela e Mazzei conseguiram um grande terceiro lugar e subiram na geral para a segunda posição. A apenas 1min24s do vencedor, eles ficaram posicionados no agregado a apenas 6min46s da dupla líder até o momento.

“Conseguimos uma boa recuperação e agora a decisão da prova será no sábado”, resumiu Rodrigo Varela, campeão das mais recentes edições do Rally dos Sertões e do South American Rally Race, principal prova da Argentina, chamada pelos nossos vizinhos de “Mini Dakar”.

Com mais 186 km a serem cumpridos neste sábado, a chance é de um final agitado tendo em conta a boa recuperação da dupla nesta sexta. “Seis minutos são uma boa vantagem para os líderes, mas nós vamos tentar recuperar isso. Vamos para o tudo ou nada”, resumiu Rodrigo Varela. Sempre realizado em uma região montanhosa do interior de Minas Gerais, o evento se destaca por possuir trechos técnicos e sinuosos.

Confira o resultado do segundo dia dos três previstos para a prova (top 5):

1. Denisio do Nascimento/Gunnar Dums - 2h35min54s

2. André Hort/Henry Ritter, a 48s9

3. Rodrigo Varela/Matheus Mazzei, a 1min24s6

4. Fabio Pirondi/Marcelo Ritter, a 2min57s0

5. Leonardo Castro/Rogerio Almeida, a 4min25s5

Resultado acumulado até o momento do Rally Minas Brasil (top 5):

1. Denisio do Nascimento/Gunnar Dums - 5h15min08s

2. Rodrigo Varela/Matheus Mazzei, 6min46s5

3. Fabio Pirondi/Marcelo Ritter, a 7min08s2

4. Marcus Cotton/Lourival Roldan, a 9min44s5

5. Gabriel Cestari/Jhonatan Ardigo, a 10min26s0

