Honda Racing acelera pelo 11º título das motos no Sertões 2024

De olho no 11º título, a Honda Racing disputa o Sertões 2024 a partir desta sexta-feira (23/8), em Brasília-DF. A equipe mais vitoriosa das motocicletas encara os 3.704 quilômetros de roteiro, incluindo 2.386 de especiais (trechos cronometrados), com pernoites em Goiás e na Bahia, para retornar à Capital Federal no dia 31 de agosto.

O norte-americano Mason Klein irá defender o título geral com a Honda CRF 450RX, mesmo modelo utilizado pelo argentino Martin Duplessis e pelo mineiro Gabriel Soares. Já o capixaba Tiago Wernersbach busca o tricampeonato da categoria Brasil com a CRF 250F.

Mason Klein é a novidade da Honda Racing para a 32ª edição do Sertões. O piloto estreou na prova em 2023, com o título das motos, e agora tem uma ideia bem mais completa do que o espera.

"O segredo para vencer o Sertões é a consistência. Foi assim que venci no ano passado. Desta vez não será diferente, há vários adversários fortes e é muito importante não cometer erros ao longo de cada etapa", comenta o norte-americano, inscrito na classe Moto 1.

Expectativa em alta também para Martin Duplessis, na mesma categoria. O argentino atual campeão latino-americano da modalidade disputa o Sertões pela terceira vez disposto a manter seu retrospecto positivo, sempre concluindo o rally no pódio.

"O meu objetivo é fazer uma grande corrida, é um sonho vencer o Sertões. Nos meus dois primeiros anos fui ao pódio como segundo e terceiro colocado na geral, além de ter vencido a Moto 1 em 2022. Treinei forte, estou focado em não cometer erros de navegação e me sinto na minha melhor condição. Temos uma equipe forte e acredito que será uma participação muito boa para a Honda Racing", destaca.

Atual campeão brasileiro da Moto 2, o mineiro Gabriel Soares, o Tomate, também espera colher os frutos de sua evolução. O mineiro se empenhou nos treinos físicos e com a moto para alcançar a primeira vitória do Sertões na categoria.

"É a prova mais esperada do ano, estou muito animado e com tudo 100%. O objetivo é vencer pela primeira vez, somar pontos importantes no Brasileiro e levar o melhor resultado possível para a equipe."

Para Tiago Wernersbach, a meta é chegar à quarta conquista consecutiva na categoria Brasil, exclusiva para motos nacionais, e buscar uma qualificação de destaque na tabela geral.

"Estou muito preparado, será o meu quarto Sertões com a motocicleta CRF 250F. Vamos em busca de mais uma vitória", resume o capixaba.

Roteiro – 32º Sertões

23/8 – Prólogo / Super Prime

Brasília (DF)

24/8 – Etapa 1

Brasília (DF) / Formosa (GO)

Deslocamento inicial: 38 km

Especial: 236 km

Deslocamento final: 253 km

Total do dia: 527 km

25/8 – Etapa 2

Formosa (GO) / Santa Maria da Vitória (BA)

Deslocamento inicial: 29 km

Especial: 433 km

Deslocamento final: 208 km

Total do dia: 670 km

26/8 – Etapa 3

Santa Maria da Vitória (BA) / Luís Eduardo Magalhães (BA)

Deslocamento inicial: 3 km

Especial: 336 km

Deslocamento final: 47 km

Total do dia: 386 km

27/8 – Etapa 4 – MARATONA

Luís Eduardo Magalhães (BA) / Luís Eduardo Magalhães (BA)

Deslocamento inicial: 6 km

Especial: 418 km

Deslocamento final: 10 km

Total do dia: 434 km

28/8 – Etapa 5 – MARATONA

Luís Eduardo Magalhães (BA) / Luís Eduardo Magalhães (BA)

Deslocamento inicial: 16 km

Especial: 263 km

Deslocamento final: 14 km

Total do dia: 293 km

29/8 – Etapa 6

Luís Eduardo Magalhães (BA) / Formosa (GO)

Deslocamento inicial: 139 km

Especial: 218 km

Deslocamento final: 277 km

Total do dia: 634 km

30/8 – Etapa 7

Formosa (GO) / Formosa (GO)

Deslocamento inicial: 85 km

Especial: 349 km

Deslocamento final: 63 km

Total do dia: 497 km

31/8 – Etapa 8

Formosa (GO) / Brasília (DF)

Deslocamento inicial: 29 km

Especial: 133 km

Deslocamento final: 101 km

Total do dia: 263 km

TOTAL DO PERCURSO: 3.704 km

TOTAL DE ESPECIAIS: 2.386 km

