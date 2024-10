O paulista Lucas Moraes está se tornando referência no cenário internacional do offroad. Após ser o primeiro brasileiro a vencer etapas do Rally Dakar, o piloto da Toyota Gazoo Racing brilhou novamente nesta sexta-feira (11) ao finalizar o Rally do Marrocos, considerado uma das provas mais desafiadoras do mundo: pela primeira vez, o Brasil tem um representante entre os três melhores do Campeonato Mundial de Rally Raid da FIA, competição da qual faz parte o próprio Dakar.

Desde sua criação em 2022, a competição tem sido dominada pelo catari Nasser Al-Attiyah e pelo saudita Yazeed Al-Rajhi. Este ano, a tendência se manteve: Al-Attiyah assegurou o tricampeonato, enquanto Al-Rajhi garantiu o vice pela terceira vez. Contudo, a disputa pelo terceiro lugar foi acirrada.

Moraes, que já havia atraído a atenção do público e dos especialistas com seu desempenho no Dakar, chegou como um dos favoritos ao lado dos árabes. Ao longo das etapas, sua performance, juntamente com o navegador espanhol Armand Monleon, deixou claro que o brasileiro estava preparado para competir com grandes nomes, como Carlos Sainz, tetracampeão do Dakar.

Temporada consistente – Mesmo enfrentando adversários experientes, Lucas somou cinco vitórias em especiais nesta temporada e manteve um desempenho sólido. Ele terminou o ano com 117 pontos, garantindo o terceiro lugar no pódio após finalizar a última especial do Marrocos em quarto lugar, com 2h35min10s e pouco mais de três minutos de diferença para Sebastien Loeb/Fabian Lurquin, a dupla vencedora da especial. Na classificação geral do rally, vencido por Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulangier, Lucas e Armand ficaram na décima posição.

O pódio inédito no Mundial de Rally Raid coloca Moraes ao lado de outro grande nome brasileiro, Reinaldo Varela, que também conquistou o terceiro lugar entre os carros em 2019, mas na extinta Copa Mundial de Rally Cross-Country, em uma fase na qual a competição tinha outro nome e também não havia atingido o status de campeonato mundial. Além disso, o resultado de Moraes e Monleón contribuiu para garantir o título de construtores para a Toyota.

“É muito bom participar de uma equipe como a Toyota e andar nesse nível. Nunca imaginei terminar o campeonato nessa posição, sendo sincero. A prova de hoje foi muito dura, realmente uma forte preparação para o Dakar. Estou contente com a minha evolução como piloto. Hoje conseguimos um top-5 mesmo tendo apenas as marcas do Al-Rajhi na nossa frente. Agora temos mais três dias de testes no Marrocos para tentar evoluir a parte de suspensão e depois vamos fazer um baja em Dubai para focar no Dakar”, comentou o piloto.

Em 2024, Lucas também sagrou-se tricampeão do Rally dos Sertões, mas ao lado do navegador brasileiro Kaíque Bentivoglio. Agora, o piloto, que tem apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla, além da marca brasileira de pneus SpeedMax, inicia a preparação para o Rally Dakar de 2025, que está programado entre 3 e 17 de janeiro.

Top 5 do Mundial de Rally Raid

1º Nasser Al-Attiyah (CAT), 202 pontos

2º Yazeed Al-Rajhi (SAU), 160

3º Lucas Moraes (BRA), 117

4º Carlos Sainz (ESP), 100

5º Guillaume de Mevius (BEL), 100

