O Campeonato Mundial de Rally-Raid está de luto após o acidente em que Frédéric Baudry, de 46 anos, piloto da Nomade Racing Assistance e com uma KTM #96, perdeu a vida.

O francês estava competindo pela segunda vez no Rally do Marrocos, evento preparatório para o Rally Dakar, e, durante a primeira etapa da corrida africana, circulando ao redor da cidade de Zagora, sofreu uma queda nas dunas no km 97.

Embora tenha recebido atendimento médico imediato e tenha sido levado de helicóptero para o hospital mais próximo, Baudry morreu às 16h45, horário local. Os organizadores fizeram tudo o que puderam para evitar a tragédia, mas o francês não conseguiu resistir aos ferimentos após o golpe, e os oficiais da corrida emitiram uma declaração estendendo suas "sinceras condolências à sua família e amigos".

É um acontecimento lamentável em um evento que também viu outro acidente fatal na última edição, quando Carles Falcón sucumbiu após uma queda durante a segunda etapa na Arábia Saudita.

O diretor de ambas as corridas, David Castera, sempre tenta melhorar a segurança e, no caso dos veículos de duas rodas, onde os pilotos são mais vulneráveis, ele dá muita ênfase, embora seja impossível reduzir a zero a possibilidade de algo assim acontecer.

Castera disse que o acidente de Frédéric Baudry foi em uma duna onde ele não estava indo muito rápido, mas infelizmente ele já estava inconsciente quando a assistência médica chegou ao local.

