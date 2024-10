Nesta terça-feira (08/10), Lucas Moraes foi o principal nome da segunda especial do Rally do Marrocos, quinta e última etapa do Mundial de Rally Raid, em um grid repleto de estrelas do esporte. O piloto da equipe oficial da Toyota Gazoo Racing conquistou a vitória junto ao navegador espanhol Armand Monleon, mantendo-se na disputa por uma posição no top 3 do Mundial, feito inédito para o Brasil.

A etapa marroquina, que teve início no domingo, sofreu alterações no cronograma devido a uma forte tempestade que afetou o trajeto entre Marraquexe, sede do prólogo, e Zagora, onde três das cinco especiais da semana têm início. Muitos competidores enfrentaram problemas no deslocamento e, por questões de segurança, a organização também modificou o percurso da primeira especial, realizada na segunda-feira.

Leia também: Rally Motociclista não resiste a ferimentos após acidente no Rali do Marrocos e morre aos 46 anos

Ontem, Lucas e Armand enfrentaram um desafiador trajeto de 180 km contra o relógio, repleto de pedras. Para preservar o equipamento, o brasileiro adotou um ritmo cauteloso e finalizou a etapa na sétima colocação, ciente de que precisaria ser mais veloz no dia seguinte.

Quinta vitória no ano – No segundo dia no deserto do Saara, a corrida apresentou 267 km de especiais (trechos cronometrados), com um percurso marcado por longas retas e pedras. Lucas e Armand largaram em oitavo na classificação geral, aproveitando ao máximo as oportunidades em que era possível acelerar forte.

A velocidade voltou a favorecer a dupla, que se manteve entre as cinco melhores em cada parcial. A situação melhorou na reta final: Lucas finalizou a quarta parcial com o melhor tempo e manteve o ritmo até o fim da especial, registrando 3h04min57s e superando a dupla líder no tempo acumulado da prova, Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger, por apenas 13 segundos após 267 km de trechos cronometrados.

A terceira posição ficou com Sebastien Loeb/Fabian Lurquin, outra dupla de ponta do cenário internacional, com 1min53s a mais.

"Perdemos o freio faltando exatos 60km. Fomos torcendo para que a vantagem que tínhamos fosse o suficiente e deu tudo certo, ainda bem que era uma parte mais plana e com retas longas. Amanhã tem mais!", disse Lucas.

O resultado marca a quinta vitória do brasileiro em especiais na temporada e colocou Lucas e Armand no top 3 da etapa. Eles estão 11min18s atrás da dupla Al-Attiyah/Boulanger, que lidera a competição com 5h15min19s. A atual dupla vice-líder do Rally do Marrocos é Guillaume de Mevius/Mathieu Baumel, que somam 5h23min41s.

Amanhã, o pelotão deixará a cidade de Zagora em direção a Mengoub, na especial mais longa da etapa, com 325 km cronometrados e 676 de deslocamento (trecho não cronometrado). Lucas Moraes, que luta pela vice-liderança do Mundial de Rally Raid, conta com o apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla, além da marca brasileira de pneus SpeedMax, que patrocina a equipe Toyota. O Rally do Marrocos se encerrará na sexta-feira (11/10).

Top-5 da 2ª especial, de um total de 5, Zagora até Zagora, 267 km

1º Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) – Toyota Gazoo Racing, 3h04min57s

2º Nasser Al-Attiyah (CAT) / Edouard Boulanger (FRA) – Dacia Sandriders, +13s

3º Sebastien Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Dacia Sandriders, +1min53s

4º Guillaume de Mevius (BEL) / Mathieu Baumel (FRA) – X-Raid Mini John Cooper Works Team, +2min08s

5º Seth Quintero (EUA) / Dennis Zenz (ALE) – Toyota Gazoo Racing, +7min03s

Top 5 geral após a 2ª especial

1º Nasser Al-Attiyah (CAT) / Edouard Boulanger (FRA) – Dacia Sandriders, 5h15min19s

2º Guillaume de Mevius (BEL) / Mathieu Baumel (FRA) – X-Raid Mini John Cooper Works Team, +8min22s

3º Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) – Toyota Gazoo Racing, +11min18s

4º Guerlain Chicherit (FRA) / Alex Winocq (ESP) – X-Raid Mini John Cooper Works Team, 13min22s

5º Sebastien Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Dacia Sandriders, 14min27s

Programação da prova:

3ª especial – 09/10 – Zagora até Mengoub – 676 km

4ª especial – 10/10 – Mengoub até Mengoub – 373 km

5ª especial – 11/10 – Mengoub até Mengoub – 374 km

Bagnaia DOMINA, mas Martín COMPENSA ERRO e BOTA PRESSÃO em Pecco antes de 'DECISÕES'! Acosta SOFRE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Batalha até o fim? Pódio Cast analisa GP do Japão e reta final da temporada 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!