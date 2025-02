Depois de se destacar no Dakar, disputado em janeiro, com vitórias em duas especiais, o brasileiro Lucas Moraes prossegue com sua campanha no Campeonato Mundial de Rally Raid. O Abu Dhabi Desert Challenge, válido pela segunda etapa da competição, realizou neste sábado (22) o prólogo, corrida contra o relógio que define a ordem de largada.

Juntamente com o navegador espanhol Armand Monleón no Toyota GR DKR Hilux, Moraes obteve o segundo tempo, ficando atrás apenas da dupla Nasser Al-Attiyah (Catar)/Edouard Boulanger (França), que conduzem um Dacia SandRider.

O prólogo deste sábado teve apenas 11km de percurso cronometrado. Moraes e Monleón foram também a tripulação que deu o melhor resultado à Toyota no prólogo. Eles ficaram logo à frente de outro SandRider, conduzido pela dupla Sebastien Loeb (França) e Fabian Lurquin (Bélgica).

Loeb é o maior campeão da história do Campeonato Mundial de Rally (WRC, na sigla em inglês), com nove títulos, e busca há alguns anos o sucesso no Mundial de Rally Raid – versão off-road na qual se encaixam o Dakar e o também o brasileiro Sertões.

De tirar o fôlego

O Abu Dhabi Desert Challenge está em sua 34ª edição e é famoso por oferecer as dunas mais altas do Campeonato Mundial, o que inclui o próprio Dakar. Algumas possuem 300 metros de altura e descidas de tirar o fôlego.

É uma característica que favorece os competidores da região, como o piloto mais rápido deste sábado, Al-Attiyah, além do atual campeão do Dakar, o saudita Yazeed Al Rajhi, que tem na navegação o alemão Timo Gottschalk em um Toyota Overdrive.

Al Rajhi e Gottschalk terminaram o prólogo na nona colocação. A prova tem início para valer com uma etapa neste domingo, com 243km de percurso cronometrado, terminando somente na próxima quinta-feira (27), após um total de 1.186km cronometrados (divididos em cinco “especiais”).

