Uma edição histórica! Um rally do tamanho do Brasil. O maior de todos! A prova que comemora os 30 anos do Rally dos Sertões também vai homenagear o Bicentenário da Independência. Será o maior rally do mundo em trechos cronometrados; o maior rally de todos os 29 anos da história do Sertões, um tributo ao Brasil!

Será o maior do mundo em trechos cronometrados; o maior Sertões de todos os tempos – 7.216 km, dos quais 4.811km de especiais -, e extremamente desafiador.

Um roteiro de 15 dias – 14 dias de competição e um de descanso -, que vai cruzar as cinco regiões do país, 8 estados – PR, SP, MS, MT, TO, PI, MA e PA - e 14 cidades. Homens e máquinas serão levados ao extremo, portanto o preparo físico e psicológico será fundamental, mas em compensação aqueles que cruzarem a linha de chegada poderão celebrar a maior glória da história do Sertões.

O dia de descanso será em Palmas (TO). A caravana ficará um dia na Região Sul (PR); um dia na Sudeste (SP); quatro dias na Centro Oeste (MS e MT); quatro dias na Nordeste (PI e MA); e cinco dias na Norte (TO e PA).

A prova contará com oito especiais totalmente inéditas e a maior de todos os tempos – 601km contra o relógio – que acontece na 6ª. Etapa, no Mato Grosso, no trecho entre Barra do Garças e São Felix do Araguaia. Até então a maior especial do Sertões foi disputada em 2019, no Jalapão, com 535km.

A 10ª etapa é a única em formato de laço, ou seja, os competidores largam e chegam no mesmo lugar, em Bom Jesus do Piauí, passando pelos Cânions do Viana. E as etapas Maratona, na qual os competidores não contam com apoio mecânico, perfazem um total de 914 km.

Largada e chegada acontecem em locais inéditos. Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, abre a competição. O local está em total consonância com uma das missões do Sertões, de promover tesouros da natureza, principalmente num ano tão especial.

Além do que, a cidade faz parte da Tríplice Fronteira com Argentina e Paraguai. E tem história no Sertões: marcou o fim da prova de 2015. Mantendo a tradição, a chegada será no mar, em Salinópolis (PA). Das 29 edições, apenas em 6 delas o Sertões não terminou no mar.

Com a maior extensão em três décadas de disputa, a Dunas Race, organizadora do Sertões, criou duas provas à parte para quem não puder fazer o percurso completo: Sertões Sul e Sertões Norte. O primeiro, de 26/8 a 3/9, com um prólogo e sete etapas e término em Palmas (TO). De onde parte o segundo, também com sete etapas. Serão três em um.

“Chegou o nosso grande momento, o ano histórico de comemoração dos 30 anos deste rally, que coincide com a celebração do bicentenário da Independência do Brasil", disse Joaquim Monteiro, CEO do Sertões.

"O Sertões tem como objetivo revelar um Brasil que poucos brasileiros conhecem, através do esporte e de experiências em lugares fascinantes. É sinônimo de aventura e orbita nos sonhos de muitas pessoas. Trabalhamos muito para chegar até aqui e é motivo de muito orgulho poder anunciar esse super roteiro, o maior do mundo! Vamos fazer um tributo ao nosso país.”

“Esta edição comemorativa dos 30 anos do Rally dos Sertões resumirá tudo o que já foi feito até aqui, quando pensamos em uma boa prova Cross Country, ou seja, um rally de longa duração. Estamos preparando trechos duros e longos, cruzando as cinco regiões, do Sul ao Norte do Brasil, sempre buscando revelar um tesouro da natureza e revisitando outros já descobertos por nós ao longo desta maravilhosa jornada”, comentou Edgar Fabre, diretor técnico do Sertões

Os Tesouros

Quatro tesouros nacionais serão promovidos: a começar pelas Cataratas do Iguaçu, uma das maravilhas mundiais da natureza. Foz vai brindar a caravana com imagens únicas e atrativos que fazem dela um dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo. As Cataratas do Iguaçu impressionam pela beleza e volume de água. O que transformou o conjunto de 275 cachoeiras em Patrimônio Natural da Humanidade.

A cidade localizada a 640km da capital Curitiba, ainda abriga a Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior do planeta em geração de energia. Por se tratar do local de início do desafio, competidores e equipes terão a chance de conhecer tudo de perto, mesmo na correria dos últimos preparativos.

O deserto do Jalapão, já velho conhecido dos competidores, mas que vai surpreender, pois a equipe técnica preparou uma seleção de trilhas inéditas; os competidores também vão revisitar os melhores trechos do Jalapão desses 29 anos de história. Os Cânions do Viana (PI), lugar de beleza única e descoberto pela caravana ano passado, volta ao roteiro; e a novidade é a Ilha do Bananal, localizada no estado do Tocantins, a maior ilha genuinamente fluvial do mundo, com cerca de vinte mil quilômetros quadrados de área, cercada pelos rios Araguaia e Javaés.

Números Históricos

130 mil km = Total percorrido em 29 anos de Sertões = equivalente a 3 voltas na Terra

58 mil km de especiais - trechos contra o relógio

18 + DF = total de Estados atravessados (o Brasil conta com 26 estados + DF)

120 cidades receberam o Sertões

16 = total de largadas de Goiânia, a cidade que mais recebeu a abertura do Sertões

9 = Número de vezes que chegou em Fortaleza (CE); a cidade que mais recebeu chegadas

2.374 competidores passaram pelo Sertões nesses 29 anos (84 caminhões, 1.090 carros,

814 motos, 386 UTVs)

Confira o roteiro dia a dia do Sertões 2022:

*DI = deslocamento inicial; TE = trecho especial; DF = deslocamento final

1ª etapa – 27/08 – Sábado – Foz do Iguaçu PR / Umuarama PR

D.I. – 25km T.E. – 172km D.F. – 173km TOTAL: 370KM

2ª etapa – 28/08 – Domingo – Umuarama PR / Presidente Prudente SP

D.I – 17km T.E. – 305km D.F. – 213km TOTAL: 535KM

3ª etapa – 29/08 – Segunda-feira – Presidente Prudente SP / Campo Grande MS

D.I. – 134km T.E. – 306km D.F. – 360km TOTAL: 800KM

3ª. SS – muda fuso MS e MT

4ª etapa – 30/08 – Terça-feira – Campo Grande MS / Costa Rica MS

D.I. – 30km T.E. – 382km D.F. – 31km TOTAL: 443KM

5ª etapa – 31/08 – Quarta-feira – Costa Rica MS / Barra do Garças MT

D.I. – 87km T.E. – 526km D.F. – 23km TOTAL: 636KM

6ª etapa – 01/09 – Quinta-feira – Barra do Garças MT / S.Felix do Araguaia MT

D.I. – 67km T.E. – 601km D.F. – 0km TOTAL: 667KM

Início 1ª. Perna da 1ª. Etapa Maratona

7ª etapa – 02/09 – Sexta-feira – S.Felix do Araguaia MT / Palmas TO

D.I. – 9km T.E. – 165km D.F. – 401km TOTAL: 575KM

2ª. Perna Maratona

03/09 – Sábado - ENCERRA SERTÕES SUL - DESCANSO EM PALMAS TO

INÍCIO SERTÕES NORTE

8ª etapa – 04/09 – Domingo – Palmas TO / Mateiros TO

D.I. – 97km T.E. – 462km D.F. – 0km TOTAL: 559KM

2ª. Maratona - 1ª perna MIX DAS MELHORES TRILHAS DO JALAPÃO

9ª etapa – 05/09 – Segunda-feira – Mateiros TO / Bom Jesus PI

D.I. – 0km T.E. – 452km D.F. – 61km TOTAL: 513KM

2ª. Perna da 2ª. Maratona (Após rasgar o Jalapão, segue para o Piauí)

10ª etapa – 06/09 – Terça-Feira – Bom Jesus PI / Bom Jesus PI

D.I. – 0km T.E. – 325km D.F. – 2km TOTAL: 327KM

Laço Cânion do Viana

11ª etapa – 07/09 – Quarta-feira – Bom Jesus PI / Balsas MA

D.I. – 16km T.E. – 260km D.F. – 225km TOTAL: 501KM

12ª etapa – 08/09 – Quinta-feira – Balsas MA / Imperatriz MA

D.I. – 11km T.E. – 265 D.F. – 125km TOTAL: 401KM

13ª etapa – 09/09 – Sexta-feira – Imperatriz MA / Paragominas PA

D.I. – 29km T.E. – 377km D.F. – 67km TOTAL: 473KM

14ª etapa – 10/09 – Sábado – Paragominas PA / Salinópolis PA

D.I. – 3km T.E. – 213km D.F. 200km TOTAL: 416KM

Quilometragem total: 7.216km

Quilometragem de Especiais: 4.811km

SAS BRASIL - A Dimensão Social do Sertões

Em 2022, a startup social SAS Brasil (Saúde e Alegria no Sertões) realizará sua 10ª Expedição de saúde no Sertões. O plano é contemplar até sete cidades em cinco regiões do Brasil e realizar mais de 16 mil atendimentos para populações carentes, beneficiando a vida de mais de 20 mil pessoas e impactando diretamente a fila de espera do SUS para especialidades como oftalmopediatria, odontopediatria, dermatologia e ginecologia.

Para isso, o Sertões e a SAS Brasil contarão com o apoio de embaixadores, pilotos e patrocinadores que poderão apoiar a organização com recursos financeiros ou logísticos que vão contribuir para transformar milhares de pessoas que moram nas cidades da rota do Sertões. A caravana de saúde contará com centenas de voluntários e três carretas equipadas com consultórios médicos para realização de consultas, exames e até cirurgias para a retirada de lesões precursoras de câncer de pele e de colo de útero.

A SAS Brasil, organização social que leva atendimento médico gratuito para cidades sem acesso à saúde especializada, nasceu em 2013 como braço social da prova e desde então já são mais de 180 mil pessoas beneficiadas com ações presenciais e remotas, sendo mais de 120 mil apenas em ações em cidades na rota do rally. Leva medicina gratuita e de qualidade para cidades com IDH até 0.7, que fazem parte ou são próximas do roteiro do Sertões.

Números Históricos da SAS Brasil:

+ de 40 mil atendimentos remotos e presenciais desde 2013

+ de 120 mil pessoas beneficiadas

+ de 2.000 óculos doados no projeto Vermagia

- 40 mil km rodados

+ 20 cidades atendidas

8 estados alcançados

500 voluntários envolvidos

12 especialidades de saúde atendidas presencialmente

Expedições Turismo

As Expedições de Turismo acontecem paralelamente ao Rally dos Sertões. Além de poderem acompanhar a competição de "camarote" em trechos exclusivos definidos pela equipe técnica, os expedicionários ainda visitam os atrativos turísticos (Parques Nacionais, Cachoeiras, Cavernas) ao longo do roteiro, experimentam a gastronomia local e conhecem o artesanato de cada região.

As expedições proporcionam principalmente uma integração com a caravana do Rally do Sertões, ou seja, foram desenvolvidas para aqueles que desejam participar do Sertões se divertindo e não competindo.

Nesta edição o Sertões conta com oito operadores, com expedições para diversos perfis, sendo que uma delas vai largar do Chuí e chegar no Oiapoque literalmente.

Muito Mais do que um Rally

O Sertões é muito mais do que o maior rally das Américas, uma prova icônica, genuinamente brasileira. É um evento que tem o Brasil como pano de fundo - não acontece em autódromo ou estádio – e conecta o Brasil. Guardadas as proporções: um Tour de France. Uma prova que acontece pelo país e é disputada pelas cidades.

Leva medicina de qualidade para a população carente das cidades por onde passa, através da startup social SAS Brasil, projeto social importante e premiado;

Movimenta a economia das pequenas cidades por onde passa. A caravana do Sertões conta com cerca de 2 mil pessoas que ativam a hotelaria, restaurantes, postos de combustível, mercados;

Promove a culinária e os temperos das regiões por onde passa, através da realização do concurso Sabores do Sertões, engajando e motivando restaurantes a participarem;

Oferece capacitação para os pequenos empreendedores locais, em parceria com o Sebrae;

Engaja as escolas da rede pública através da realização do Concurso de Redação e Arte = Sertões Cultural. Em 2021 as crianças foram premiadas com tablets;

Promove o Brasil através de Expedições de Turismo, que acontecem o ano todo.

Importante destacar que poucos eventos esportivos têm uma vida tão longeva. São 30 anos de história!

