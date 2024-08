Lucas Moraes teve uma sexta-feira para guardar na memória no Sertões. Vencedor do Prólogo, o piloto oficial da Toyota manteve o alto nível no Super Prime, disputado no acampamento em frente do estádio Mané Garrincha e Brasília, com direito ao título do Prime batendo ninguém mais ninguém menos que seu próprio pai.

Os oito melhores de cada classe no Prólogo seguiram para o Super Prime, com o vencedor tendo o direito de escolher a ordem de largada para o sábado. Com um formato de mata-mata, os campeões eram definidos em uma disputa direta na final.

Com uma boa performance no começo do Super Prime, Lucas se colocava como o favorito para a vitória, quando viu que teria do outro lado seu pai, o experiente piloto de rali Marcos Moraes.

Em entrevista ao Motorsport.com no acampamento em Brasília, Lucas falou sobre a emoção de ‘disputar’ contra seu pai.

“Foi realmente incrível. Nem nos meus melhores sonhos... eu sei o quanto a gente se preparou para isso. Mas para chegar à final, você tem que passar por tanta gente boa. Mas deu certo. Quando ele ganhou a semifinal, eu já estava na final, foi uma emoção incrível. E aí foi só curtir. A final foi só curtir, a gente até tentou chegar junto”.

Lucas se refere a uma manobra feita nos metros finais. Vendo que ganharia a bateria, ele desacelerou nos metros finais, para garantir que chegaria colado com seu pai.

“A gente meio que se falou antes de chegar junto e, na hora, eu vi que estava na frente e falei: ‘bah, vamos chegar juntos’. Aí eu só diminuí um pouco”.

O piloto ainda celebrou a conquista do troféu, feito em homenagem a Sylvio de Barros, piloto de rally e de categorias como a Porsche Cup, que morreu mais cedo neste ano.

“Esse [troféu] aqui é muito especial. O Sylvio de Barros foi um cara muito especial de todas as formas na minha vida. Quando falaram ontem no briefing que teria esse troféu, eu pensei que não podia perder de jeito nenhum. Vou levar pra casa com muito carinho”.

Lucas terminou falando sobre as expectativas para o Sertões 2024, que tem sua largada oficial neste sábado (24), saindo de Brasília e tendo como destino final Formosa, no interior de Goiás.

“Parece que vai ser um rally mais fluido em termos de velocidade, mais rápido que o do ano passado, sem tanta quebradeira, mas parece que amanhã os 60km iniciais serão bem difíceis. Depois deve ser um rally mais ‘andadeiro’, um tipo de terreno que eu e o Kaíque gostamos. Mas vamos lá, pensando no dia a dia”.

